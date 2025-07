Cali rompió el silenció y destapó fuerte decisión tras demanda contra Junior

El Comité Ejecutivo del Deportivo Cali emitió un comunicado oficial el 15 de julio de 2025, mediante el cual informó a sus asociados, hinchas y opinión pública en general sobre la radicación formal de una denuncia ante el Comité Disciplinario del Campeonato.

Esta denuncia, interpuesta el 13 de julio, se basa en una presunta irregularidad cometida por Junior durante el partido del 12 de julio, correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay disputado en el Estadio Palmaseca.

Vea también: Deportivo Cali ya tendría concretado el fichaje de ex figura de Junior

Según el comunicado, la denuncia se fundamenta en el artículo 41 del reglamento de competencia, modificado por la Circular 021 de la Dimayor, emitida el 10 de julio de 2025. Dicha norma establece que el número de suplentes en la planilla de juego puede elevarse de siete a nueve, siempre y cuando se incluyan al menos dos jugadores de la categoría Sub-20, nacidos desde el año 2005 en adelante y debidamente inscritos en la competencia.

Cali aclaró que la acción tomada no responde a presiones mediáticas, sino a la intención de exigir el cumplimiento estricto del reglamento. En el comunicado, se argumenta que la redacción del artículo es clara y no permite interpretaciones flexibles o graduales. La elevación del número de suplentes a nueve solo es válida si se cumple con la condición de contar con dos jugadores Sub-20 inscritos. En este caso, según lo expuesto, Junior no habría incluido los dos jugadores requeridos, lo cual motivó la queja formal.

El Comité Ejecutivo reconoció el desarrollo del partido por parte de su rival, pero insistió en que, para hacer válido el aumento de suplentes, se debía incluir a dos futbolistas Sub-20. En ese sentido, recalcaron que el objetivo de su denuncia es únicamente que se respete lo establecido en la normativa vigente.

Le puede interesar: Cali romperá el mercado: delantero que jugó Mundial de Clubes firmará

Finalmente, el comunicado destacó el respaldo del club al espíritu de la norma, cuyo fin es promover la participación de jugadores juveniles. Asimismo, se expresó plena confianza en la imparcialidad y el criterio jurídico del Comité Disciplinario del Campeonato para la evaluación de los hechos y la toma de decisiones.