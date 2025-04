Cali "se burló" de Marino Hinestroza y Nacional: "¿Si o no, Marino?"

Finalizó la fecha 15 de la Liga BetPlay, en donde se vivió un "clásico de verdes" entre Cali y Atlético Nacional en Palmaseca, un enfrentamiento que trajo consigo un resultado sorpresivo, en donde el cuadro 'azucarero' se terminó llevando la victoria con una solitaria anotación del delantero, Andrey Estupiñán, y junto con ello lograron volver a meterse dentro de los ocho mejores equipos, quedando justo en la octava casilla con 23 unidades.

Esta fue una importante victoria para el equipo del estratega uruguayo, Alfredo Arias, quien no venía pasando por un buen momento deportivo tras una seguidilla de partidos en los que solamente había logrado sumar de a una unidad. Este triunfo será difícil de olvidar para los más de 18.000 hinchas que estuvieron presentes en el estadio, pero también para todo el equipo, por lo que aprovecharon para hacer una polémica publicación con lo que puede llegar a ser una indirecta para Marino Hinestroza.

Deportivo Cali resaltó el poderío de su hinchada con mensaje hacia Marino Hinestroza

La escuadra caleña sumó una importante victoria frente a Atlético Nacional y se volvió a meter en la lucha por obtener un cupo a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay. Aunque la diferencia en el marcador no fue mucha, Alfredo Arias se mostró bastante satisfecho con el resultado, en especial tomando en cuenta que para este enfrentamiento tuvo que alternar varios jugadores, en especial en la zona ofensiva, lo que hizo aún más especial el triunfo.

Gandolfi y sus jugadores se tuvieron que marchar del Estadio Deportivo Cali "con las manos vacías", pero eso no fue todo, ya que el cuadro 'azucarero' se encargó de echarle más "sal a la herida" con una polémica publicación en redes sociales, en donde no solamente presumió la victoria, sino también el masivo apoyo de la hinchada que tuvieron durante los 90 minutos y el cual resaltaron con un popular "¿Si o no, Marino?