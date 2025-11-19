Cali se mueve en el mercado: los dos argentinos que quiere Gamero; uno entrenó con selección

Terminó la Liga BetPlay 2025-II para doce clubes, entre ellos, el Deportivo Cali que debe sumar una gran cantidad de puntos para no caer de nueva cuenta en posiciones incómodas que conducen al descenso. Los azucareros, dirigidos por Alberto Gamero tuvieron una irregularidad grande en el torneo y salieron eliminados de manera anticipada.

Vea también: Jhon Arias definió su futuro en Europa ¿Cambiará de equipo?

Del cuadro vallecaucano saldrán varios jugadores como Andrey Estupiñán, Yeison Gordillo, Javier Reina, Fabián Castillo, Rafael Bustamante, Luis Manuel Orejuela, Guzmán Corujo, Fernando Mimbacas, entre otros. El Deportivo Cali ya mira de cerca lo que será la Liga BetPlay 2026-I con Alberto Gamero dentro de la dirección técnica y ya suenan varias incorporaciones.

Por un lado, se habla de un arquero para ponerle competencia a Alejandro Rodríguez, o, por el hecho de que pueda llegar a salir de la institución si llega una oferta atractiva. Suena el mexicano Miguel Ortega que salió del Llaneros FC. El guardameta no será el único, pues, también interesan delanteros y volantes.

En ese orden de ideas, hay varios nombres que han tocado la puerta, entre ellos, Luciano Daniel Pons y Santiago Giordana para reforzar la delantera y Daniel Cataño en el mediocampo. Sin embargo, hay dos nuevos nombres de argentinos que buscaría el cuadro ‘verdiblanco’.

LOS DOS ARGENTINOS QUE BUSCARÍA EL CALI: UN DELANTERO ALTO Y UN VOLANTE DE MARCA

Con las salidas de Fernando Mimbacas y de Yeison Gordillo como delantero y volante de marca, el Deportivo Cali ya piensa en reemplazos y en esas dos zonas suenan Alan Bonansea, atacante argentino y Juan Manuel Requena en el mediocampo.

Le puede interesar: Colombia, ausente en los banquillos del Mundial: cortó racha de 36 años

El Deportivo Cali ha depositado la confianza a varios delanteros internacionales que poco o nada han pesado dentro de la competencia. De acuerdo con Alexis Rodríguez, Alan Bonansea es el atacante que llama la atención con una estatura ideal de 1,91 metros. Bonansea jugó en clubes como Lanús donde salió campeón de la Supercopa de Argentina.

Además del ‘Granate’, jugó en Central Norte, Club Almagro, Mitre, Atlético Rafaela, Rosario Central, Lokomotiva de Croacia, Chacarita Juniors, Mushuc Runa de Ecuador, Albion FC de Uruguay, Estudiantes de Río Cuarto y Patronato. Ha jugado 187 partidos y ha marcado 40 goles con 29 años.

El volante de marca es Juan Manuel Requena que ha jugado en Newell’s Old Boys, Brown de Adrogué, Estudiantes Buenos Aires, San Martín de San Juan, Santamarina, San Telmo, Atlanta y Deportivo Táchira. Sumado a su trayectoria en donde resalta en el cuadro venezolano, hizo parte de una selección de Argentina.

Lea también: Todavía quedan cupos europeos al Mundial: Así se jugará el repechaje

A sus 26 años podría ser el fichaje ideal del Cali por su gran experiencia. Además, hizo parte de una selección de Argentina Sub-20 en 2017 gracias al llamado de Sebastián Beccacece que dirigía a la ‘Albiceleste’ juvenil.