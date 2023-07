Cali se sigue desarmando: un volante se va al Pereira, jugará Copa Libertadores

Deportivo Cali está en la mira de los aficionados al balompié nacional, pues más allá de que su nivel fue en alza durante los últimos partidos del primer semestre de 2023, sigue cerca al descenso, el cual es uno de los mayores temores de la hinchada.

Y la situación parece no tener mejora, pues Jorge Luis Pinto solicitó dos refuerzos a la directiva, pero estos no han sido fichados, y de momento no ha vinculación alguna (en cuanto a futbolistas) para el segundo semestre de 2023.

Por el contrario, lo que siguen confirmándose son bajas, y pese a que ya era un hecho la salida de un mediocampista, fue este domingo 2 de julio cuando se hizo oficial que Jimmy Congo dejará de ser jugador de Cali y pasara a Deportivo Pereira.

Pues ya era un hecho que las negociaciones con el mediocampista de 25 años no llegaron a buen puerto, y por eso el futbolista buscó alternativas y encontró en el Pereira una buena posibilidad para continuar su carrera deportiva.

A su llegada al Aurirrojo, el volante, quien jugó 45 partidos con el Cali y 28 más con Bogotá FC (en un préstamo en 2021), confesó que firmó con "muchas expectativas", teniendo en cuenta que "este club está muy bien adaptado, con jugadores impresionantes y un técnico (Alejandro Restrepo) que trabaja muy bien a su grupo".

Asimismo, Congo, dijo que -desde su perspectiva-, la del Pereira es "una hinchada que siempre acompaña, que se ilusiona cada vez más, es acogedora y humilde", y ratificó que uno de sus objetivos es "hacer historia en este club tan lindo".

Así las cosas, Jimmy Congo se convierte en el nuevo volante de primera línea del Deportivo Pereira de cara a la Liga y Copa Betplay del segundo semestre, además de los octavos de final de Copa Libertadores. El jugador de 25, en principio, aparece como el remplazo de Yilmar Velásquez, quien volverá a Independiente Santa Fe.