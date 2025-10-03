Cali sentenció al Pereira de Dudamel y volvió a los ocho: triunfo vital

Alberto Gamero le dio la confianza a Juan José Montoya de 20 años para suplir a Avilés Hurtado que no llegó a este partido por una lesión. En un duelo claro para clasificarse para los ocho primeros, el Deportivo Cali buscaba respetar la casa contra un Deportivo Pereira que se le ha complicado regresar al triunfo.

Rafael Dudamel no ha podido enderezar el camino y tampoco lo logró en un vibrante juego ante el Cali con un mar de goles dilapidados y que se definió con un blooper de Salvador Ichazo que significó el único tanto por parte de Johan Martínez.

INICIO GOLEADOR DEL CALI DESDE TEMPRANO

A los nueve minutos, una falta lejana para el Cali fue esencial para romper los ceros. Johan Martínez ejecutó, la pelota picó en el suelo, Salvador Ichazo la midió mal y no pudo detener el camino del balón que se metió al fondo. Pereira reaccionó sobre los 11 minutos con un disparo de Carlos Darwin Quintero bloqueado. Alejandro Rodríguez salió a manotear y Samy Mehreg la empujó. Ichazo se reivindicó salvando un penal de Andrey Estupiñán.

Sin embargo, la anotación no subió al marcador por una mano de Carlos Darwin. Pereira reaccionó con oportunidades y con Samy Mehreg que tuvo la oportunidad en un tiro libre de Darwin y el libanés llegó tarde a la definición. Remató apresurado y la pelota se fue por encima.

El Cali poco inquietó más allá del gol, mientras que el Pereira tuvo sus oportunidades en la pelea por marcar el empate. No obstante, en la primera etapa no fue posible y todo terminó en una victoria por la mínima a favor del cuadro local en los 45 minutos iniciales.

CALI SE METIÓ DENTRO DE LOS OCHO POR VICTORIA POR LA MÍNIMA

Marco Pérez ingresó en el segundo tiempo por Víctor Mejía y en la primera opción que tuvo pudo igualar el marcador. Jordy Monroy envió un centro raso que encontró al goleador ex Deportivo Cali. Infortunadamente, su remate se fue por arriba, pero de igual forma, el gol hubiese sido inválido por un fuera de lugar.

Luego el Cali respondió con el juvenil Juan José Montoya en una serie de rebotes que terminó concluyendo con un disparo por encima que no vio arco. Tal vez la más clara para poder igualar el juego fue otra oportunidad de Marco Pérez que todavía no se entiende realmente qué quiso hacer.

Un centro de Gustavo Torres sobre los 68 minutos encontró a Marco Pérez en el segundo palo, pero su testarazo se fue por un lado del arco custodiado por Alejandro Rodríguez. Marco quedó retratado cuando estaba a solo metros de la portería rival.

A falta de quince minutos para el final, Cali aumentó la ventaja por un centro raso de Andrey Estupiñán. Matías Orozco, recién ingresado empujó la pelota al fondo. Sin embargo, no subió al marcador por una falta previa de Andrey contra Juan Sebastián Quintero.

La victoria fue para el Deportivo Cali que sumó 20 puntos y se metió dentro de los ocho superando a Alianza que podría volver a entrar si supera al Pasto. Los azucareros llegaron a la línea de Santa Fe que es séptimo en la tabla de posiciones. Pereira sigue sin ganar y podrían ser las últimas horas de Rafael Dudamel como entrenador del cuadro pereirano.