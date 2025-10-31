Cali sorprende, Millos se mantiene, Nacional da el golpe: ranking de promedio de hinchas en Liga

La Liga BetPlay 2025-II sigue dando de qué hablar a falta de solo dos fechas para terminar la fase regular. En lo que resta del campeonato se va a definir los últimos clasificados para los cuadrangulares semifinales con seis clubes peleando por tres cupos que quedan.

En la historia del fútbol, uno de los componentes más importantes que ayudan a levantar a los equipos es nada más ni nada menos que el factor de los hinchas que apoyan a sus respectivos clubes. Junior tiene una de las grandes nóminas del país, pero, lejos de esto ser un detalle que atraiga a los aficionados, el Estadio Metropolitano por lo general no llena en los encuentros de local.

Otros clubes que ya no se juegan nada han sorprendido bastante con el tema de sus aficionados. En el programa de La FM Más Fútbol, Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López marcaron cómo ha sido el promedio de asistencia en los estadios de la Liga BetPlay y cuáles son los diez equipos que más han llenado a lo largo de las 18 jornadas que se han disputado.

LA SORPRESA CON EL CALI. NACIONAL LIDERA Y MILLONARIOS NO DEFRAUDA

Esto apareció después del partido de Llaneros vs Atlético Nacional con 18,000 espectadores que se acercaron al Estadio Bello Horizonte de Villavicencio. Salió el ranking del mejor promedio de asistencia en los escenarios deportivos de la Liga BetPlay.

El primero es Atlético Nacional con 24,933 espectadores. Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis afirmaron que la sorpresa está en el segundo club que es, nada más ni nada menos que “Deportivo Cali es el segundo con 21,718, algo que no se puede pasar de largo por la situación de este semestre y por la manera de llegar al estadio del Deportivo Cali. Eso sí es ser hincha”.

Por su parte, en el tercer puesto se encuentra el Deportivo Independiente Medellín con 19,138, “le aplaudo este promedio a la gente del Medellín porque tras el golpe ante Independiente Santa Fe en la final, que la gente se anime a venir es impresionante”.

Millonarios sigue sorprendiendo, pese a no lograr la clasificación y de todo lo que sucedió a lo largo de este segundo semestre. Los albiazules son cuartos con un promedio de 17,400. “Con este equipo y la peor campaña en muchos años”, mencionó Eduardo Luis.

El quinto es Independiente Santa Fe, y es algo curioso, dado que es el actual campeón. Tiene 15,138 espectadores en promedio. El sexto es el Deportivo Pereira con 15,000 espectadores en promedio, sorprendiendo por esta situación que se está dando, “felicitaciones hinchas, les quedó grande a los directivos”, sentenció Eduardo Luis.

Con 12,556 está en la séptima posición el Junior de Barranquilla, que es curioso, dado que en el Metropolitano no llenan en cada partido de local. El octavo es Once Caldas con el mismo promedio del cuadro atlanticense. En la novena casilla está el Atlético Bucaramanga con 11,222 y el décimo es la sorpresa de Llaneros con 7,000. No aparece América de Cali en el radar.