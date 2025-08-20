Cali sufre inesperada renuncia: problema para Gamero en Liga BetPlay

Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, el Deportivo Cali ha reaccionado y ha dejado de lado los malos resultados. Parece ser otra institución en lo deportivo, dado que, en las primeras siete fechas está al borde de entrar al selecto grupo de los ocho con nueve puntos. Los azucareros mejoraron considerablemente y este puede ser el torneo en el que sellen la entrada nuevamente a los cuadrangulares.

Además de los buenos resultados, el club encontró a Johan Martínez, un volante que llegó en calidad de cedido por parte de Leones. Su vínculo con los azucareros será hasta junio de 2026 a la espera de afianzarse como profesional. Martínez ya es uno de los goleadores del Cali con tres goles.

Por ahora, todo luce bien en el Cali que también quiere seguir escapando de la tabla del descenso y que busca sellar su entrada para los cuadrangulares semifinales. Con ese anhelo, Alberto Gamero espera seguir por la senda positiva, pero, en últimas horas se conoció una sorpresiva salida de la institución.

RAFAEL BUSTAMANTE RENUNCIÓ AL DEPORTIVO CALI

Con apenas cuatro partidos disputados, Rafael Bustamante no vive su mejor momento en el Deportivo Cali. Ha sido uno de los futbolistas más resistidos por la afición y, por temas adversos a lo deportivo, Bustamante comunicó su decisión y su interés de salir de la institución justo en medio de la Liga BetPlay cuando quedan varias fechas por delante.

En los últimos días, Rafael Bustamante ha recibido críticas y amenazas hacia él y su familia. Bajo ese panorama, el volante estaría buscando nuevos aires y ya le comunicó al club que quiere salir. Cali estaría dispuesto a una venta de la cual reservarían 60% de los derechos deportivos.

De acuerdo con información de Quique Barona, corresponsal de Antena 2 Cali afirmó que, “el jugador Rafael Bustamante ha solicitado no continuar más en el Deportivo Cali por algunas amenazas que ha recibido el jugador ya que su rendimiento no ha sido el mejor y hay algunos que ya se están metiendo con su familia y con él. Por lo tanto, pide la salida del equipo azucarero”.

Rafael Bustamante no había tenido tanta cabida en la nómina de Alberto Gamero, pero representará una baja en la institución justo en medio del segundo semestre de la Liga BetPlay cuando el club busca resurgir por los últimos torneos.

CALI SE RETRASA EN LOS PAGOS A LOS JUGADORES

Habrá nueva asamblea el viernes 22 de agosto a la espera de definir varios aspectos. Se tocará el tema de los nuevos inversores que serían los nuevos dueños de la institución vallecaucana.

En ese orden de ideas, también hay intranquilidad con los salarios. Avilés Hurtado afirmó que Cali está debiéndole a los jugadores dos meses, pero que hay confianza de que las cosas cambien a partir del viernes cuando se junten los directivos con los inversores que comprarían al club.

Pese a esto, Cali, que ahora jugará sin Rafael Bustamante como una de las opciones en las convocatorias y en la rotación, deberá seguir por la misma línea cuando enfrenten al Boyacá Chicó en Tunja para la octava jornada.