Cali sufre sensible baja para el resto del año por grave lesión

Antes de visitar a Millonarios por la fecha 19 de la Liga BetPlay y de disputar los cuartos de final del campeonato, Deportivo Cali sufrió una sensible baja, no solo para el final del certamen, si no que para el resto del año.

En la tarde de este viernes 16 de abril se informó que el defensa central zurdo Jorge Arias sufrió un lesión en la asa de balde del cuerno posterior del menisco interno que también comprometió el ligamento cruzado anterior.

"Nuestro jugador Jorge Arias fue sometido a imágenes diagnósticas, evidenciando una lesión en asa de balde del cuerno posterior del menisco interno y compromiso del ligamento cruzado anterior", comunicó el equipo.

De esta manera, el zaguero fue sometido a una artroscopia debido al bloqueo que presentaba la rodilla. Tras el procedimiento se determinó que Arias inició la primera fase de su recuperación, pero tendrá un tiempo de incapacidad entre seis y ocho meses.

"Jorge fue sometido a intervención artroscopia prioritaria, producto de la agudeza de su situación clínica (bloqueo funcional de la rodilla) donde se le realizó reparación del ligamento cruzado anterior y una sutura meniscal de rodilla izquierda. El jugador iniciará su fase 1 de recuperación. Incapacidad inicial 6-8 meses aproximadamente", se explicó.

Deportivo Cali tienen un lugar asegurado en los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor al contar con 31 puntos después de haber ganado ocho partidos, empatado siete y perdido solo dos.