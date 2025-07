Cali sumará un nuevo refuerzo para la Liga BetPlay: ya entrena con el equipo

Deportivo Cali sumó una buena cantidad de incorporaciones con el objetivo de salvarse del descenso en la Liga BetPlay y de ser nuevamente protagonista en la pelea por el título. Para ello, cuenta con el técnico Alberto Gamero y con varios jugadores experimentados.

Eso sí, las cosas no comenzaron bien para los azucareros tras perder como local ante Junior y el reciente empate en su visita a Envigado. No obstante, el equipo no pierde a esperanza de revertir la situación para hacer una mejor campaña en el campeonato.

Por otra parte, el cuadro vallecaucano sigue reforzando su nómina en el segundo semestre de 2025. Esto incluye la llegada de un nuevo arquero para hacerle competencia a Alejandro Rodríguez, quien ha mantenido su regularidad en el inicio del semestre.

Según se conoció, el arquero Marco Espíndola se encuentra trabajando desde hace varios días con el Deportivo Cali a fin de sumarse a la institución para este semestre. Este se convertiría en su segundo equipo en Colombia tras su llegada al Deportivo Pasto a comienzos de 2024.