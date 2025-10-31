Cali tendría listo su primer refuerzo para 2026: contrato sería de un año

Se acabó la Liga BetPlay para el Deportivo Cali de manera prematura. El cuadro azucarero tendrá dos partidos más para terminar un mal semestre que Alberto Gamero no logró consolidar con la clasificación para los cuadrangulares semifinales. Los azucareros se despedirán frente a Santa Fe en condición de visitante y Once Caldas de local.

Alberto Gamero fue contratado sabiendo la crisis deportiva y administrativa en la que está el elenco vallecaucano, pero aun así tomó el reto de dirigir este segundo semestre y no pudo lograr el objetivo que era regresar a una fase final y apostarle al título, algo que no consiguen desde el 2021-II.

El entrenador samario ya tiene el aval de la continuidad para el 2026 si nada raro ocurre y ya empieza a preparar el año con las salidas de Guzmán Corujo, Kleiton Cuéllar, Fabián Castillo, Javier Reina, Jaider Moreno, Yeison Gordillo, Cristian Graciano, Rafael Bustamante y Fernando Mimbacas.

Entre las incorporaciones y renovaciones, Alberto Gamero quiere que se amplíe el contrato de Joaquín Varela, Fabián Viáfara y Andrey Estupiñán. Pero, en esa planificación hay un jugador que ya entrena con el club.

EL PRIMER POSIBLE FICHAJE DEL DEPORTIVO CALI PARA EL 2026

Con este panorama que hay en el Deportivo Cali y lo que será el 2026, Alberto Gamero tendrá que decidir qué hacer con la presencia de José Luis Caldera, defensor central que no fue inscrito para el segundo semestre, pese a tener todavía contrato vigente con la institución.

José Caldera ya entrena con el Deportivo Cali en busca de una nueva oportunidad de cara al primer semestre del 2026 con la necesidad de cumplir su respectivo contrato que va hasta diciembre del siguiente año. Mariano Olsen afirmó que el zaguero ya está en las sesiones de entrenamiento.

Alberto Gamero tendrá que definir si confía en el zaguero central que fue una de las figuras en el primer semestre en los clásicos ante el América de Cali. La decisión de su continuidad o no se hará oficial antes de que acabe el 2025.

Con la necesidad de convencer, el zaguero vallecaucano ya se unió a los entrenamientos y espera estar a la altura para que Alberto Gamero lo pueda tener en cuenta para el siguiente torneo. La idea es que el jugador pueda terminar su respectivo contrato que le queda un año de vínculo.

En caso de que se decida su continuidad hasta fin de año del 2026, se podría denominar la primera contratación del proyecto de Alberto Gamero para afrontar el reto de volver a estar a la altura para sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales. Caldera es un hombre de la casa y esto puede ser un plus para que acabe su relación contractual en diciembre del siguiente año.

Y es que, el zaguero no fue tenido en cuenta para el segundo semestre al no ser inscrito para los primeros meses de Alberto Gamero. Por esta razón, perfectamente se podría hablar de un refuerzo y del primer jugador confirmado para el 2026, siempre y cuando Gamero decida tenerlo en la plantilla.