[Video] Teófilo rompió con todo y se despachó contra periodista en plena rueda de prensa

Teófilo Gutiérrez estuvo bastante activo en el partido del Deportivo Cali ante Millonarios. Allí, el delantero barranquillero terminó peleando con Alberto Gamero, Jorge Arias y Juan Pablos Vargas, en un partido que vivió al límite.

Entre idas y vueltas, el futbolista con pasado en el Junior de Barranquilla empezó a desesperar a la defensa azul. Sin embargo, en su cruce con Juan Pablos Vargas la situación llegó al límite.

Tras un empujón, Gutiérrez completó su cuestionable actuación en la segunda mitad. Al minuto 70, el barranquillero eligió pisar a Jorge Arias sobre una zona del campo y sin el balón en disputa y se fue expulsando tars la advertencia del VAR para el central del partido.

Al ser preguntado en la rueda de prensa previo al siguiente partido del cuadro azucarero, el futbolista no lo tomó muy bien y dejó salir su malestar.

Teófilo fue consultado sobre la necesidad de pedir perdón a los hinchas por lo sucedido, dicha situación hizo que el delantero respondiera de forma particular: "La vida me ha enseñado eso, a levantarme, a seguir, avanzar y a ser agradecido. Pero como dicen por ahí: si mi abuelita no se hubiera muerto, estuviera viva. Así que hay que mirar las cosas con alegría."

Sobre su error, el atacante ratificó: "Reconocer cuando uno se equivoca porque soy agradecido en la vida. Creo que siempre amanece y sale el sol; así que hoy estoy de pie. Estoy aquí firme y voy a demostrarlo el domingo".

Finalmente, el jugador dejó ver su ira por la insistencia con la pregunta: "Ah, no, ah, bueno, te felicito. No quieres la profesión. Porque si estás en el fútbol tiene que ser hincha de algún equipo", dijo Gutiérrez frente a otros periodistas.

Deportivo Cali se medirá ante Pasto en el marco de la novena fecha del torneo. Los azucareros necesitan sumar un triunfo para salir del fondo de la tabla.