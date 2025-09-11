Cali tiene problemas para la final de Liga BetPlay: presidente lo confirmó
Se acerca una nueva final de la Liga BetPlay Femenina y el presidente de Deportivo Cali compartió unas polémicas declaraciones.
Deportivo Cali ha venido retomando nuevamente un rumbo lleno de éxitos desde que se empezó a solventar la enorme crisis económica que venía agobiando a la institución desde hace un par de años. La dirigencia tuvo que tomar drásticas medidas al respecto y al final la decisión más sensata por el bien del equipo fue vender la mayoría de las acciones a un nuevo grupo inversionista.
Poco a poco la plantilla masculina se fue recuperando, pero las caleñas nunca defraudaron y mantuvieron un ritmo de competencia bastante alto, lo que las llevó a convertirse nuevamente en finalistas de la competencia. El cuadro 'azucarero' va por su tercer título en la Liga BetPlay y el presidente, Humberto Osorio, dio a conocer que está realizando toda la gestión con Dimayor y Santa Fe para que el comité ejecutivo pueda estar presente en el compromiso.
Le puede interesar: Cali recibió mala noticia para la final: pierde importante figura
Comité ejecutivo de Cali todavía no asegura su presencia en la final de la Liga BetPlay
Dimayor ya tomó una decisión con respecto al calendario de las fechas de ida y vuelta para la final de la Liga BetPlay Femenina. El primer compromiso se llevará a cabo en el Estadio El Campín, casa de Independiente Santa Fe, el domingo 14 de septiembre.
Para este primer enfrentamiento el cuadro 'azucarero' llegaría con varios inconvenientes, uno de los más relevantes sería la ausencia de Zharick Montoya en la zona defensiva por cumplir su respectiva fecha de sanción tras la expulsión en las semifinales ante Nacional. Ahora, el más reciente sería que que el comité ejecutivo no pueda estar presente en la la capital colombiana.
"Nosotros como comité ejecutivo queremos acompañar a las niñas que en este momento son las que sacan la cara por la institución. La Dimayor, en cabeza del doctor Zuluaga, se comprometió con ayudarnos, pero en el tema de las niñas no se sabe quien va a llegar a la final y quien no. Vamos a mirar como se puede hacer porque yo quiero acompañar a Bogotá porque lo que hacen por la institución es demasiado grande".
📻🎙️⚽️ “Voy a mirar como hacer con el @CaliFemenino el domingo, yo quiero acompañarlas en Bogotá, lo que hacen por la institución es grande”— Antena 2 Cali 📻 (@Antena2RCNCali) September 10, 2025
“Llegamos a un acuerdo con la @DIANColombia, y esperemos que esta semana salga el primer desembolso” @HumbertoAJR1, Pdte de @AsoDeporCali pic.twitter.com/lDNSNZFktI
Lea también: Figura de Millonarios reforzará a Santa Fe para la Copa Libertadores
¿Cuándo jugará Santa Fe la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.