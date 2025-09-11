Cali tiene problemas para la final de Liga BetPlay: presidente lo confirmó

Deportivo Cali ha venido retomando nuevamente un rumbo lleno de éxitos desde que se empezó a solventar la enorme crisis económica que venía agobiando a la institución desde hace un par de años. La dirigencia tuvo que tomar drásticas medidas al respecto y al final la decisión más sensata por el bien del equipo fue vender la mayoría de las acciones a un nuevo grupo inversionista.

Poco a poco la plantilla masculina se fue recuperando, pero las caleñas nunca defraudaron y mantuvieron un ritmo de competencia bastante alto, lo que las llevó a convertirse nuevamente en finalistas de la competencia. El cuadro 'azucarero' va por su tercer título en la Liga BetPlay y el presidente, Humberto Osorio, dio a conocer que está realizando toda la gestión con Dimayor y Santa Fe para que el comité ejecutivo pueda estar presente en el compromiso.

Comité ejecutivo de Cali todavía no asegura su presencia en la final de la Liga BetPlay

Dimayor ya tomó una decisión con respecto al calendario de las fechas de ida y vuelta para la final de la Liga BetPlay Femenina. El primer compromiso se llevará a cabo en el Estadio El Campín, casa de Independiente Santa Fe, el domingo 14 de septiembre.

Para este primer enfrentamiento el cuadro 'azucarero' llegaría con varios inconvenientes, uno de los más relevantes sería la ausencia de Zharick Montoya en la zona defensiva por cumplir su respectiva fecha de sanción tras la expulsión en las semifinales ante Nacional. Ahora, el más reciente sería que que el comité ejecutivo no pueda estar presente en la la capital colombiana.