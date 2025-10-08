Cali vs América cambia de fecha y horario

Dimayor se ha visto obligada a seguir modificando la programación ya establecida, y esta vez el partido que cambiará de fecha y horario es Deportivo Cali vs América, algo que se preveía y ya fue anunciado por Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor.

Nuevo horario de Cali vs América por la fecha 14 de Liga Betplay 2025-2

El partido Deportivo Cali vs América se disputará el sábado 18 de octubre a partir de las 8:30 p. m. en el estadio Deportivo Cali (Palmaseca), adelantándose un día, pues inicialmente estaba programado para el domingo 19.

La razón por la que se adelanta el partido entre Cali y América corre porque el domingo 19 de octubre tendrán desarrollo las Elecciones de los Consejos de Juventud en todo el país y no habría pie de fuerza suficiente para cubrir los dos eventos.

Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial por parte de Dimayor anunciando el cambio en la programación del partido entre los dos equipos más representativos del Valle del Cauca.