Cali vs Medellín se postergó, ¿por qué y a qué hora se juega?
El encuentro se llevará a cabo en el estadio Deportivo Cali con presencia exclusiva de la afición local.
Motivos extradeportivos llevaron a la postergación del partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, inicialmente programado para este sábado 30 de agosto en el estadio del cuadro vallecaucano.
¿Por qué se postergó el partido Cali vs Medellín de este sábado?
La afición del Deportivo Cali -que llenará el estadio- se puso cita para recibir a su equipo de cara a un partido frente a uno de los rivales históricos, y en ese momento se presentó un accidente que registra una persona muerta y otra fallecida.
Pues según testigos, en medio de la multitud que recibió al bus del Deportivo Cali, un hincha del equipo quien se movilizaba en motocicleta fue arrollado y falleció; además, una joven está herida y fue trasladada a un centro médico cercano.
Nuevo horario del partido Cali vs Medellín HOY sábado 30 de agosto
Así las cosas, el juego no se pudo disputar a partir de las 7:30 de la noche como estaba programado inicialmente, pues la llegada del cuadro local al estadio se retrasó debido al lamentable hecho. En ese orden de ideas, Dimayor reprogramó el partido Deportivo Cali vs Independiente Medellín para las 7:50 p. m.
Teniendo en cuenta el retraso de la llegada de la delegación de Deportivo Cali a su estadio, y que por el contrario, Independiente Medellín ya estaba en el camerino, el equipo visitante decidió prestar su bus para apoyar a los vallecaucanos.
Esto fue clave para que el partido no tuviera un retraso mayor, pues los jugadores, cuerpo técnico y staff del Cali quedaron en medio de la multitud de hinchas que se aposaron en las calles que conecta la avenida principal con el estadio.
Finalmente los dos equipos tuvieron trabajo precompetitivo en cancha, y justamente procurando ello, la organización de la Liga Betplay decidió postergar el inicio del partido, 20 minutos más tarde lo pactado en un principio.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que el partido entre @AsoDeporCali y @DIM_Oficial , válido por la Fecha 9 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 iniciará a las 8:45pm por… https://t.co/o1TwONZ11V— DIMAYOR (@Dimayor) August 31, 2025
