Cali vs Medellín se postergó, ¿por qué y a qué hora se juega?

Motivos extradeportivos llevaron a la postergación del partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, inicialmente programado para este sábado 30 de agosto en el estadio del cuadro vallecaucano.

¿Por qué se postergó el partido Cali vs Medellín de este sábado?

La afición del Deportivo Cali -que llenará el estadio- se puso cita para recibir a su equipo de cara a un partido frente a uno de los rivales históricos, y en ese momento se presentó un accidente que registra una persona muerta y otra fallecida.

Puede leer: David González podría ser nuevo técnico de un 'grande' de Liga Betplay

Pues según testigos, en medio de la multitud que recibió al bus del Deportivo Cali, un hincha del equipo quien se movilizaba en motocicleta fue arrollado y falleció; además, una joven está herida y fue trasladada a un centro médico cercano.

Nuevo horario del partido Cali vs Medellín HOY sábado 30 de agosto

Así las cosas, el juego no se pudo disputar a partir de las 7:30 de la noche como estaba programado inicialmente, pues la llegada del cuadro local al estadio se retrasó debido al lamentable hecho. En ese orden de ideas, Dimayor reprogramó el partido Deportivo Cali vs Independiente Medellín para las 7:50 p. m.