Cali vs Pereira EN VIVO, 3 de octubre: hora y canal para ver Liga BetPlay

Este viernes 3 de octubre se abre la decimocuarta jornada de la Liga BetPlay 2025-II con el Deportivo Cali que recibe la visita del Deportivo Pereira en el Estadio Deportivo Cali Palmaseca. Sin duda alguna, este partido será clave en busca de la clasificación, dado que ambos clubes aparecen por fuera del selecto grupo de los ocho, pero sumar de a tres les permitirá acercarse.

Vea también: DIMAYOR confirmó la nueva fecha del América vs Junior de la jornada 17

Infortunadamente para el Deportivo Cali los partidos en condición de visitante han sido complejos y los dirigidos por Alberto Gamero vienen de perder contra Águilas Doradas en un partido ideal para poder meterse en la octava posición con 20 unidades antes de que se diera el triunfo por parte de Santa Fe que se adueñó de esa casilla con ese mismo puntaje.

En condición de local tampoco ha podido hacer del Estadio Deportivo Cali su fortín, pero, la idea es poder dar el golpe ante su afición para meterse en la octava posición con 20 unidades, además con la desventaja que tiene Santa Fe que no jugará en esta fecha por el juego aplazado que tiene contra el Deportivo Independiente Medellín.

Por los lados del Deportivo Pereira vienen de dos igualdades seguidas contra Boyacá Chicó y Unión Magdalena y no ganan desde la fecha 7 cuando superaron al América de Cali con un marcador de 2-1. Desde el 14 de agosto los de Rafael Dudamel no logran sumar tres puntos y quieren ganarle a esa mala racha en la capital vallecaucana.

Le puede interesar: Cali se enreda en la Copa: fecha y próximo rival en Libertadores Femenina

Pese a esa sequía por parte del Deportivo Pereira, el cuadro pereirano está en la decimosegunda casilla a cinco puntos del octavo. Sumar de a tres le permitiría ponerse a solo una unidad de Alianza Valledupar que está en el selecto grupo de los ocho.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE DEPORTIVO CALI VS DEPORTIVO PEREIRA ESTE VIERNES 3 DE OCTUBRE POR LA FECHA 14 DE LA LIGA BETPLAY

El partido directo entre Cali y Pereira para acercarse al grupo de los ocho en el Estadio Deportivo Cali se jugará a partir de las 7:30 de la noche en hora de Colombia. El juego se podrá ver por Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 7:30 P.M.

México: 6:30 P.M.

Lea también: Cali no pudo sumar de a tres en su debut de Copa Libertadores

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 P.M.