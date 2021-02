Cali vs Santa Fe: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

En el duelo atractivo por la fecha diez de la Liga Betplay, Deportivo Cali recibe a Independiente Santa Fe con la intención de seguir sumando de a tres puntos para quedar como líder absoluto del FPC. No obstante, en frente tiene al conjunto ‘cardenal’ que está cumpliendo 80 años y quiere celebrarlo de la mejor manera.

DEPORTIVO CALI VS INDEPENDIENTE SANTA FE: HORA, CANAL DE TV Y CÓMO VERLO POR INTERNET

El partido Cali vs Santa Fe se puede ver por internet a través de Win Sports Online, servicio que tiene un costo de 30 mil pesos (8 o 9 dólares, aproximadamente). También transmite el canal de pago Win+ si está en Colombia. Antena2.com trae todas las emociones del juego, minuto a minuto gratis.

Colombia: 8:10 pm

Estados Unidos: 8:10 pm (este), 5:10 pm (pacífico)

Argentina: 10:10 pm

Por tal razón, Alfredo Arias y sus muchachos, quieren dejar atrás el empate conseguido a mitad de semana ante el Medellín y por ende, seguir con el invicto que lleva en lo disputado en el torneo colombiano.

Mientras tanto, el equipo bogotano quiere cerrar con victoria el festejo de sus 80 años, por lo que Harold Rivera busca la misma continuidad que ha tenido el club en las recientes fechas del FPC: “Estamos mostrando solidez, y no recibir goles da muestras del trabajo que se hace desde el primer hombre en ataque. Estoy contento porque no nos marcan y en goles en contra estamos en saldo positivo. El juego del equipo cada día me gusta más”, resaltó Rivera en la rueda de prensa, luego de ganarle a Boyacá Chicó.