Cargando contenido

Así podrá ver en vivo el partido de Deportivo Cali vs Unión Magdalena en la fecha 7 de la Liga BetPlay.
Así podrá ver en vivo el partido de Deportivo Cali vs Unión Magdalena en la fecha 7 de la Liga BetPlay.
Peslogos
Liga Betplay
Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 16:29

Cali vs Unión Magdalena EN VIVO 13 de agosto: cómo ver Liga BetPlay

Así podrá ver en vivo el partido de Deportivo Cali vs Unión Magdalena en la fecha 7 de la Liga BetPlay.

El inicio de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-II estará protagonizado por dos de las escuadras que no han tenido un buen arranque, Deportivo Cali vs Unión Magdalena, quienes llegan a esta nueva jornada con la necesidad de sumar de a tres unidades. 

Cali será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y, a pesar de estar al día con el calendario deportivo de la liga, no cuenta con el mejor presente deportivo y llega ubicado en la casilla 13 con seis unidades obtenidas en una victoria, tres empates y dos derrotas. 

Mientras que Unión Magdalena está obligado a ganar, ya que está al fondo de la tabla de posiciones, en el puesto 15, y su permanencia en la primera división comienza a correr peligro. 

Siga Cali vs Unión Magdalena EN VIVO el 13 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Cali vs Unión Magdalena se jugará en la casa del cuadro 'azucarero' a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas. 

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports+ y Win Play. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Deportivo Cali

Deportivo Cali

Imagen
Alberto Gamero

Alberto Gamero

Imagen
Unión Magdalena

Unión Magdalena

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Imagen

Señal en vivo

Imagen
Avilés Hurtado

Avilés Hurtado

Cargando más contenidos

Fin del contenido