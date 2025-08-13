Cali vs Unión Magdalena EN VIVO 13 de agosto: cómo ver Liga BetPlay

El inicio de la fecha 7 de la Liga BetPlay 2025-II estará protagonizado por dos de las escuadras que no han tenido un buen arranque, Deportivo Cali vs Unión Magdalena, quienes llegan a esta nueva jornada con la necesidad de sumar de a tres unidades.

Cali será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y, a pesar de estar al día con el calendario deportivo de la liga, no cuenta con el mejor presente deportivo y llega ubicado en la casilla 13 con seis unidades obtenidas en una victoria, tres empates y dos derrotas.

Mientras que Unión Magdalena está obligado a ganar, ya que está al fondo de la tabla de posiciones, en el puesto 15, y su permanencia en la primera división comienza a correr peligro.

Siga Cali vs Unión Magdalena EN VIVO el 13 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Cali vs Unión Magdalena se jugará en la casa del cuadro 'azucarero' a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports+ y Win Play. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2.