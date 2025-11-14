Cali y Nacional arman guerra por arquero internacional figura del FPC

Atlético Nacional sigue en la pelea por llegar a la final y deberá sacar buenos resultados en los cuadrangulares semifinales cuando enfrenten a América de Cali, Deportivo Independiente Medellín y Junior. Los verdolagas depositaron la confianza en Diego Arias hasta que acabe el torneo y ya mirarían posibilidades de contratar a un entrenador en posesión para competencias internacionales.

Por otro lado, Deportivo Cali quedó eliminado desde hace algunas fechas de la Liga y se despidieron con un empate a un tanto contra Once Caldas en la jornada 20. Tanto el cuadro azucarero como Atlético Nacional esperarán ser protagonistas en 2026 tanto en el primer semestre como en el segundo torneo y deberán armarse de la mejor manera para conseguir títulos.

En Cali saldrán varios jugadores y tendrán que anunciar fichajes para competir. Se habla del interés de fichar a un arquero en busca de pelearle la posición a Alejandro Rodríguez. Mientras tanto, en Atlético Nacional hay incertidumbre con su arquero. David Ospina podría estar pensando en dar un paso al costado en próximos semestres, Harlen Castillo fue renovado y Luis Marquínez vendrá de atrás.

Bajo este panorama, el Deportivo Cali y Atlético Nacional buscarían a un arquero que está en la Liga BetPlay, es figura y es internacional. Habrá que esperar qué sucede en próximos días con el mercado de fichajes.

EL MEXICANO MIGUEL ORTEGA EN LOS PLANES DEL CALI Y DE NACIONAL

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, apareció una buena noticia para Nacional y Cali que entrarían en la puja por contratar a un arquero. Van por el mismo. Se trata nada más ni nada menos que del mexicano Miguel Ortega, que no continuará en Llaneros para el 2026.

Miguel Ortega jugó en clubes como Pumas, Tigres de México, Xolos de Tijuana y Llaneros en el último semestre. Fue una gran inversión por parte del cuadro de Villavicencio por el buen guardameta que terminó siendo Ortega en Colombia.

El solo hecho de que dos clubes grandes del Fútbol Profesional Colombiano como Deportivo Cali y Atlético Nacional se estén peleando por el arquero mexicano habla muy bien de lo que dejó en Llaneros Miguel Ortega.

Sin embargo, Alexis Rodríguez afirmó que el Deportivo Cali y Atlético Nacional no son los únicos dos clubes que han puesto sus ojos en el guardameta mexicano Miguel Ortega. Pues, hay dos clubes importantes del Fútbol Profesional Colombiano que también quieren contar con Ortega.

Por ahora, solo se filtraron los nombres de Atlético Nacional y Deportivo Cali con el interés de fichar al guardameta. El elenco azucarero podría partir con la ventaja, dado que Alejandro Rodríguez podría salir de la institución, o podrían ponerle competencia seria.

Además del tema de Miguel Ortega en el Cali, los azucareros están en la búsqueda de un guardameta. Si no es el mexicano, podría ser Álvaro Montero, puesto que hay interés del elenco vallecaucano.