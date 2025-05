Cali y sus cuentas para avanzar a cuadrangulares tras la derrota contra Alianza

Deportivo Cali complicó su clasificación a cuadrangulares

El equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias cayó 2-0 en el Estadio Armando Maestre de la ciudad de Valledupar, resultado negativo que deja al Deportivo Cali haciendo cuentas para saber si podrá clasificar a la siguiente ronda del certamen.

Y es que el equipo ‘azucarero’ quedó con 24 puntos ubicado en la casilla 11 del torneo, a cinco unidades del Medellín, conjunto que de momento está en la octava posición de la tabla y que sería el último en avanzar a los cuadrangulares.

A falta de dos fechas por disputarse, el Deportivo Cali no depende de sí mismo y necesita no solo ganar los seis puntos que le quedan (contra Santa Fe y Once Caldas), sino también esperar que clubes que también luchan por un cupo en los cuadrangulares cedan unidades.

Estamos hablando de Alianza de Valledupar que luego del triunfo ante el Cali se queda con 26 puntos, mismas unidades que el Deportivo Pasto y también de Once Caldas (29) y el Deportivo Independiente Medellín (29).

Un panorama bastante complicado para el conjunto verde de la ciudad de Cali, que por lo menos en este semestre del 2025 se ha podido alejar de la zona del descenso, la cual el año pasado tuvo sufriendo a sus hinchas.