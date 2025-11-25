Camacho dio los motivos del mal semestre de Millos ¿Razones o excusas?

"Lo primero es ofrecerles disculpas a los aficionados"

El presidente aprovechó el momento y quiso hacer un resumen de lo que fue el semestre para el equipo embajador, no sin antes ofrecer excusas a una hinchada que siempre los ha acompañado:

"La hinchada son todos los que hacen posible que el futbol se de a cabo, nos estimulan a hacer el mejor espectáculo posible, a la hinchada con el respeto y agradecimiento que le tenemos, lo primero es ofrecerles disculpas, el segundo semestre no fue lo que habíamos deseado", dijo Camacho.

Además el presidente de Millonarios agregó que fue un fracaso el semestre: "después de nueve semestres clasificando y de siempre haber tenido como objetivo ser campeón, no lo logramos, fracasamos, no llegar a cuadrangulares es un fracaso, es obligatorio para un club como Millonarios llegar".

¿Excusas o razones del fracaso?

Después de las disculpas el presidente decidió dar "razones" del mal semestre, empezando por la salida de varios jugadores:

"Tuvimos una serie de situaciones, digamos razones, salida de jugadores importantes, Montero, Ruiz, Palacios, Cataño, se fueron para tener la experiencia internacional", dijo Camacho además de poner como ejemplo a Álvaro Montero quien en el momento de pedir su salida habría dicho que "es un sueño jugar afuera y quiero jugar en Argentina" por lo que el club no quiso retenerlo y más bien le facilitó salir.

Más adelante llegaron más razones, lesiones, fichajes y salida del cuerpo técnico fueron algunas de las mencionadas:

"Tuvimos una serie de lesiones, Llinás, Leo Castro, Mackalister y trajimos jugadores intentando llenar el vacío de los que se habían ido, pero llegar a Millonarios no es fácil", fue lo que dijo el presidente antes de hablar del mal arranque y del cambio de cuerpo técnico.

"Además de 6 partidos hicimos solo un punto, perdimos credibilidad en el cuerpo técnico y por eso tuvimos que tomar la decisión de no continuar con David González, quisimos hacer un giro importante y ubicamos a Hernán, que no solo es de la casa sino que creíamos y creemos que puede poner disciplina y traer el orgullo con el que los jugadores tienen que vestir la camiseta, pero le tocó muy complicado, muchos partidos seguidos, poco tiempo de entrenar, todo muy apretado, sin embargo tuvo un rendimiento de 56% que si hubiera sido el de todo el año habríamos clasificado", concluyó.