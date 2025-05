Cambio en la Liga Betplay 2025-1: última fecha NO sería el fin de semana, ¿por qué?

¿Cuándo se juega la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-1?

Bajo estas premisas, la última fecha de la Liga Betplay del primer semestre tendría que llevarse a cabo el jueves 22 o el viernes 23 de mayo. Se estima que Dimayor espera por la finalización de la fecha 19 para hacer oficial la programación de la última jornada.

Es pertinente recordar que este lunes 19 de mayo se jugarán los partidos Llaneros vs Tolima y Medellín vs Pereira correspondientes a la fecha 19 del certamen.

Puede leer: ¿Cuántas fechas de suspensión recibiría Edwin Cardona en Liga Betplay?

Cabe recordar que, a esta altura, hay seis equipos clasificados a cuadrangulares, siendo estos: América, Nacional, Millonarios, Junior, Santa Fe y Tolima; si este lunes Medellín le gana a Pereira se unirá a este grupo.

Partidos de la última fecha de la Liga Betplay

Los partidos de la fecha 20 de la Liga Betplay son: Millonarios vs Chicó, Fortaleza vs Unión Magdalena, Nacional vs Junior, Once Caldas vs Cali, Tolima vs Águilas Doradas, Bucaramanga vs Pasto, Envigado vs Llaneros, Alianza vs Santa Fe, América vs Medellín y Pereira vs La Equidad.

Es pertinente que, los juegos que no definen clasificación a cuadrangulares o 'punto invisible' no es necesario que se desarrollen de forma simultanea e incluso podrían ser el fin de semana, a diferencia de los restantes.