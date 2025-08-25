Cargando contenido

Así quedó la tabla de reclasificación tras la fecha 8 de la Liga BetPlay
Así quedó la tabla de reclasificación tras la fecha 8 de la Liga BetPlay
Camila Díaz - RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 08:51

Cambios en reclasificación de Liga BetPlay: Millonarios vuelve y América preocupa

Tras la victoria de Millonarios y empate de América en la fecha 8 de la Liga BetPlay se apretó la tabla de la reclasificación.

En el marco de la jornada 8 de la Liga BetPlay se vivieron emocionantes partidos que trajeron consigo importantes movimientos en la tabla de posiciones y en la respectiva reclasificación. Millonarios revivió con contundente triunfo ante Junior, América y Nacional no se sacaron diferencias, y Medellín sumó una nueva victoria remontando ante Equidad. 

El equipo comandado por Alfredo Arias sigue siendo líder de la Liga BetPlay 2025-II, pero en la tabla de la reclasificación hubo un drástico cambio tras la victorias de Medellín y la derrota de Santa Fe, dejando al 'poderoso de la montaña' en la primera casilla. Mientras que Millonarios se vuelve a ilusionar con un cupo a Copa Libertadores tras acortar distancia con América y Junior. 

Le puede interesar: Edwin Cardona tomó radical decisión tras su mal momento en Nacional

Así está la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay tras la fecha 8 

La fecha 8 de la Liga BetPlay contó con resultados importantes que terminarían definiendo de manera parcial los ocho mejores equipos que clasificarían a los cuadrangulares, pero también los lugares de la reclasificación que otorgan un lugar a las competencias internacionales de la temporada 2026.

América y Nacional jugaron a favor de Millonarios al empatar con un marcador de 1-1 en el Pascual Guerrero, puntos que no terminaron beneficiando a ninguno. Mientras que el cuadro 'embajador', a pesar de haberse quedado recientemente sin técnico, logró derrotar a Junior con goleada 3-0 en el Estadio El Campín, lo que le permitió sumar de a tres unidades e ilusionarse con alcanzar y sobrepasar al equipo de Arias y de Raimondi para lograr alcanzar los lugares de Copa Libertadores. 

 

Lea también
Image
Independiente Medellín 2025

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025-II - fecha 8

Ver más
Posición Equipo Puntos* PJ GF GC DG
1 Independiente Medellín 63 36 42 26 +16
2 Santa Fe 61 36 46 38 +8
3 Deportes Tolima 57 33 47 32 +15
4 Atlético Nacional 55 33 55 33 +22
5 Junior 55 34 44 34 +10
6 América de Cali 52 31 49 25 +15
7 Millonarios 51 33 43 32 +11
8 Deportivo Pereira 39 27 30 28 +2
9 Once Caldas 39 32 36 39 −3
10 Bucaramanga 36 25 33 28 +5
En otras noticias: ¿Quién es el técnico más tribunero del fútbol colombiano?

Lea también: Gandolfi explotó tras empate con América: quería más tras la Libertadores

¿Cuándo inicia la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II?

Tras el inicio de los octavos de final de la Copa BetPlay a mitad de semana, la fecha 9 tendrá inicio el viernes 29 de agosto con el compromiso que se llevará a cabo entre Junior vs Llaneros en el Estadio Metropolitano sobre las 18:00 hora local. En esta jornada, los duelos más llamativos serán el de Independiente Medellín vs Deportivo Cali y el de Santa Fe vs Once Caldas

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen

Tabla de la reclasificación

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen
América de Cali

América de Cali

Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Imagen
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Imagen
Selección Colombia

Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido