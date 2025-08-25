Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 08:51
Cambios en reclasificación de Liga BetPlay: Millonarios vuelve y América preocupa
Tras la victoria de Millonarios y empate de América en la fecha 8 de la Liga BetPlay se apretó la tabla de la reclasificación.
En el marco de la jornada 8 de la Liga BetPlay se vivieron emocionantes partidos que trajeron consigo importantes movimientos en la tabla de posiciones y en la respectiva reclasificación. Millonarios revivió con contundente triunfo ante Junior, América y Nacional no se sacaron diferencias, y Medellín sumó una nueva victoria remontando ante Equidad.
El equipo comandado por Alfredo Arias sigue siendo líder de la Liga BetPlay 2025-II, pero en la tabla de la reclasificación hubo un drástico cambio tras la victorias de Medellín y la derrota de Santa Fe, dejando al 'poderoso de la montaña' en la primera casilla. Mientras que Millonarios se vuelve a ilusionar con un cupo a Copa Libertadores tras acortar distancia con América y Junior.
Así está la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay tras la fecha 8
La fecha 8 de la Liga BetPlay contó con resultados importantes que terminarían definiendo de manera parcial los ocho mejores equipos que clasificarían a los cuadrangulares, pero también los lugares de la reclasificación que otorgan un lugar a las competencias internacionales de la temporada 2026.
América y Nacional jugaron a favor de Millonarios al empatar con un marcador de 1-1 en el Pascual Guerrero, puntos que no terminaron beneficiando a ninguno. Mientras que el cuadro 'embajador', a pesar de haberse quedado recientemente sin técnico, logró derrotar a Junior con goleada 3-0 en el Estadio El Campín, lo que le permitió sumar de a tres unidades e ilusionarse con alcanzar y sobrepasar al equipo de Arias y de Raimondi para lograr alcanzar los lugares de Copa Libertadores.
|Posición
|Equipo
|Puntos*
|PJ
|GF
|GC
|DG
|1
|Independiente Medellín
|63
|36
|42
|26
|+16
|2
|Santa Fe
|61
|36
|46
|38
|+8
|3
|Deportes Tolima
|57
|33
|47
|32
|+15
|4
|Atlético Nacional
|55
|33
|55
|33
|+22
|5
|Junior
|55
|34
|44
|34
|+10
|6
|América de Cali
|52
|31
|49
|25
|+15
|7
|Millonarios
|51
|33
|43
|32
|+11
|8
|Deportivo Pereira
|39
|27
|30
|28
|+2
|9
|Once Caldas
|39
|32
|36
|39
|−3
|10
|Bucaramanga
|36
|25
|33
|28
|+5
¿Cuándo inicia la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II?
Tras el inicio de los octavos de final de la Copa BetPlay a mitad de semana, la fecha 9 tendrá inicio el viernes 29 de agosto con el compromiso que se llevará a cabo entre Junior vs Llaneros en el Estadio Metropolitano sobre las 18:00 hora local. En esta jornada, los duelos más llamativos serán el de Independiente Medellín vs Deportivo Cali y el de Santa Fe vs Once Caldas.
