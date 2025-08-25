Cambios en reclasificación de Liga BetPlay: Millonarios vuelve y América preocupa

En el marco de la jornada 8 de la Liga BetPlay se vivieron emocionantes partidos que trajeron consigo importantes movimientos en la tabla de posiciones y en la respectiva reclasificación. Millonarios revivió con contundente triunfo ante Junior, América y Nacional no se sacaron diferencias, y Medellín sumó una nueva victoria remontando ante Equidad.

El equipo comandado por Alfredo Arias sigue siendo líder de la Liga BetPlay 2025-II, pero en la tabla de la reclasificación hubo un drástico cambio tras la victorias de Medellín y la derrota de Santa Fe, dejando al 'poderoso de la montaña' en la primera casilla. Mientras que Millonarios se vuelve a ilusionar con un cupo a Copa Libertadores tras acortar distancia con América y Junior.

Así está la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay tras la fecha 8

La fecha 8 de la Liga BetPlay contó con resultados importantes que terminarían definiendo de manera parcial los ocho mejores equipos que clasificarían a los cuadrangulares, pero también los lugares de la reclasificación que otorgan un lugar a las competencias internacionales de la temporada 2026.

América y Nacional jugaron a favor de Millonarios al empatar con un marcador de 1-1 en el Pascual Guerrero, puntos que no terminaron beneficiando a ninguno. Mientras que el cuadro 'embajador', a pesar de haberse quedado recientemente sin técnico, logró derrotar a Junior con goleada 3-0 en el Estadio El Campín, lo que le permitió sumar de a tres unidades e ilusionarse con alcanzar y sobrepasar al equipo de Arias y de Raimondi para lograr alcanzar los lugares de Copa Libertadores.