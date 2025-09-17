Camerino roto en Bucaramanga: Leonel Álvarez explotó tras acusaciones

El presente deportivo de Atlético Bucaramanga es uno de los mejores desde que Leonel Álvarez tomó el mando, ya que se lograron quedar con la cima de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y junto con ello acercarse cada vez más a la clasificación anticipada a los cuadrangulares finales.

Sin embargo no todo parece andar bien con el cuadro 'leopardo', ya que en la última rueda de prensa, la cual fue tras el empate sin goles ante América de Cali en el Pascual Guerrero, le hablaron a Leonel Álvarez sobre un supuesto camerino roto en Bucaramanga, lo que lo desconcertó y expresó su descontento al respecto.

Leonel Álvarez explotó tras polémicas declaraciones contra Bucaramanga

Bucaramanga se pone al día en la Liga BetPlay tras el partido que había sido pospuesto ante América de Cali en el marco de la fecha 2 y que dejó un empate sin goles en el Pascual Guerrero, un resultado que solo terminó beneficiando al cuadro bumangués, ya que logró sumar un valioso punto que lo dejó en la cima de la tabla de posiciones.

Lamentablemente en este importante partido también se vivió un momento que terminó apagando la euforia de Álvarez y el resto del equipo, ya que se especuló durante la rueda de prensa que el ambiente en el camerino de Bucaramanga no era el mejor, a lo cual el estratega antioqueño respondió de forma contundente diciendo que si hubiera "camerino roto" el equipo no sería actual líder de la competencia.