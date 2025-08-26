Camerino roto en Bucaramanga: referente explotó por falsas acusaciones

Bucaramanga se ha venido reponiendo poco a poco de los duros golpes que sufrió al quedar eliminado en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, ya que en la Liga BetPlay viene retomando un rumbo ganador de la mano de Leonel Álvarez, el cual ha demostrado gran aprecio y respeto por la institución, al igual que a todos los que forman parte de ella.

Sin embargo, el cuadro 'leopardo' presentaría un inconveniente en su plantilla de jugadores y en donde el protagonista sería Fredy Hinestroza, experimentado atacante de 35 años que ha estado envuelto en una serie de polémicas por su comportamiento y también por supuestas acciones negativas en contra el director técnico, hecho que salió a desmentir inmediatamente.

Fredy Hinestroza no aguantó más y estalló frente a las criticas

Hinestroza arribó a principios de la temporada 2024 a Atlético Bucaramanga y desde entonces se ha convertido en una importante figura para el club, en especial porque fue uno de los principales protagonistas para la obtención de su primera estrella en 75 años.

Sin embargo, en los últimos días, se ha extrañado su titularidad y recurrencia en el equipo de Leonel Álvarez, por lo que se habría vinculado a un mal comportamiento del jugador, ya que lo asocian con un par de veces que se le ha visto de fiesta. Hinestroza puso fin a las criticas y rumores que había al respecto, excusándose con que aprovechaba sus días libres del equipo con su esposa en alguna que otra fiesta, al igual que su ausencia en la plantilla se debía a decisiones técnicas porque no muchos estaban jugando.