Camilo Ayala cerró puertas en Liga BetPlay: decisión con su futuro inmediato

Antes de la fecha 13 de la Liga BetPlay, el caos tocó al Deportivo Pasto que de por sí no la pasa bien en el torneo. El presidente, Óscar Casabón dio a conocer una situación delicada de amaño de partidos que dejaron en evidencia problemas serios dentro de la institución volcánica.

Vea también: Sergio Busquets lo ganó todo: un repaso por sus 36 títulos en su carrera

Los jugadores pusieron la cara en la rueda de prensa después de la derrota por partido pendiente de la tercera jornada ante el América de Cali, y al siguiente día, el jueves 25 de septiembre se conoció la renuncia por parte del director técnico Camilo Ayala que dejó la dirección técnica justo en momentos de crisis por el presunto caso que involucraría a varios futbolistas del plantel.

En entrevista con Guillermo Arango y Yony Gutiérrez en Planeta Fútbol de Antena 2, Camilo Ayala reveló detalles de por qué se dio su salida del Deportivo Pasto y, además, habló sobre su futuro inmediato y de lo que viene para él después de dejar a un equipo que le ha dado todo como jugador y que le dio la oportunidad de dirigir justo después de su retiro.

LA DECISIÓN DE CAMILO AYALA CON SU FUTURO

Aunque este segundo semestre no ha sido el mejor, Camilo Ayala estuvo cerca de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales del primer torneo del 2025. No fue posible, pero respondió a la confianza brindada por el presidente y por los dirigentes.

Camilo Ayala dejó claro que su renuncia se dio por el presente deportivo del Deportivo Pasto y nada tuvo que ver la situación que viven con el caso de las apuestas deportivas que presuntamente incluyen a uno que otro jugador. Ayala también cerró las puertas a continuar en la dirección técnica, por lo menos en este semestre y tal vez en el 2026.

Le puede interesar: Colombia debuta con victoria ante Perú: Reviva la goleada 4-0

Después de su primer año como director técnico, Camilo Ayala afirmó que en el equipo lo intentaron retener, pero su decisión fue clara, “por el momento que hay que no es un momento fácil era lo mejor (salir del Pasto). Ya estoy listo para descansar unos días porque son 20 años de carrera sin parar y ocho meses de técnico. Descansar y trabajar en nuevos proyectos”.

En ese sentido, Camilo Amaya agregó que quiere prepararse más en la dirección técnica, “estar unos días con mis hijos después de muchos años de carrera. Seguir trabajando, enfocado en lo que es el fútbol desde la dirección técnica y volver a retomar pronto”.

LA PRIMERA EXPERIENCIA DE CAMILO AYALA COMO DIRECTOR TÉCNICO

El entrenador tuvo que salir de las canchas directamente para los banquillos como nuevo estratega del Deportivo Pasto y lo cumplió con buenas sensaciones, sobre todo en el primer semestre del 2025. Camilo describió estos ocho meses como “una universidad maravillosa, un aprendizaje día a día maravilloso. Doy gracias a la institución por la oportunidad”.

Lea también: Néiser Villarreal y su obligación con Colombia para el Mundial Sub 20

Y es que no fue fácil tomar las riendas de manera inmediata cuando dejó las canchas como jugador tras una carrera larga. Lo hizo bien en el primer semestre casi clasificando para los cuadrangulares, pero terminó saliendo mal pese a la capacidad de tomar un cargo rápido.

Por lo pronto, habrá que esperar el tiempo que tendrá para descansar y pensar en prepararse de la mejor manera, con calma y buscar nuevos cargos dentro de la dirección técnica que es a lo que quiere apuntar Camilo Ayala.