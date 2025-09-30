Cargando contenido

Campeón de Liga BetPlay sí está a la venta; revelaron el dinero que piden

El equipo no vive su mejor momento en la presente Liga BetPlay.

Este año se ha reportado múltiple información acerca de la venta de clubes colombianos, esto, debido a complicaciones financieras que viene sufriendo algunas instituciones o cambios de rumbo en sus ámbitos administrativos. 

El caso que se hizo realidad fue el del Deportivo Cali, conjunto ‘azucarero’ que fue adquirido en un 85 % por el grupo inversor IDC Network, buscando alivios económicos que le ayudaran en su complicada situación financiera, pues se presentaron demoras de casi dos meses en los pagos de los salarios de los jugadores. 

Campeón de la Liga BetPlay sí está a la venta 

Hinchas de Millonarios y América de Cali han cuestionado a las directivas de sus equipos y proponen un cambio de dirección administrativa, una información que en su momento tomó fuerza al reportarse que elementos del City Group estaba en el país supuestamente observando clubes que pudieran comprar. 

Pues bien, esa información no trascendió, pero sí lo hizo una que recientemente fue revelada por el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, quien aseguró que las directivas del Deportivo Pereira están dispuestas a escuchar propuestas para vender el club. 

Revelan el valor por el que venderían al Deportivo Pereira 

De acuerdo con el periodista, el conjunto ‘matecaña’ escucharía ofertas a partir de los 30 millones de dólares (unos 118 mil millones de pesos), una cifra que dista mucho de lo que ofreció el cantante regetonero Blessed, que según reportes estaría dispuesto a invertir 15 millones de dólares por la compra del club. 

Cabe mencionar que el Deportivo Pereira no vive su mejor momento deportivo (ubicado en la casilla 12 con 15 puntos) y además está sufriendo de complicaciones económicas, recordando que los jugadores protestaron por la falta de los pagos en sus salarios (sumando tres meses en mora). 

Por otro lado, el equipo no ha podido disputar sus últimos partidos en el Estadio Hernán Ramírez Villegas y le ha tocado jugar en Armenia, una mudanza que se debe a las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el recinto habitual del Deportivo Pereira. 

