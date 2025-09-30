Campeón de Liga BetPlay sí está a la venta; revelaron el dinero que piden

Revelan el valor por el que venderían al Deportivo Pereira

De acuerdo con el periodista, el conjunto ‘matecaña’ escucharía ofertas a partir de los 30 millones de dólares (unos 118 mil millones de pesos), una cifra que dista mucho de lo que ofreció el cantante regetonero Blessed, que según reportes estaría dispuesto a invertir 15 millones de dólares por la compra del club.

Cabe mencionar que el Deportivo Pereira no vive su mejor momento deportivo (ubicado en la casilla 12 con 15 puntos) y además está sufriendo de complicaciones económicas, recordando que los jugadores protestaron por la falta de los pagos en sus salarios (sumando tres meses en mora).

Por otro lado, el equipo no ha podido disputar sus últimos partidos en el Estadio Hernán Ramírez Villegas y le ha tocado jugar en Armenia, una mudanza que se debe a las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el recinto habitual del Deportivo Pereira.