Campeón del mundo eligió a un ídolo de Atlético Nacional: “Elegancia increíble”

Para nadie es un secreto que en Atlético Nacional han pasado grandes jugadores, no solo de Colombia, sino de otros países. Sumado a ello, cada vez más, el fútbol colombiano se va posicionando en el mundo, no solo con jugadores jóvenes que harán parte de la nueva generación de la Selección Colombia, sino porque los ídolos siguen dando de qué hablar en Europa y en Sudamérica.

De hecho, uno de los jugadores campeones del mundo con la selección de Argentina en 2022 se sinceró y puso a un futbolista colombiano como uno de sus mayores ídolos, además, alcanzaron a compartir juntos en Racing de Avellaneda. Se trata nada más ni nada menos de Rodrigo De Paul que no ocultó su fanatismo por Giovanni Moreno, referente de Atlético Nacional.

Aunque no salió de la mejor manera tras ser campeón en su regreso con Atlético Nacional, es un ícono de la institución verdolaga y también dejó huella en otros clubes como el caso de Racing de Avellaneda. Los dos alcanzaron a compartir en el 2012 antes de que ‘Gio’ saliera con destino del Shanghái Shenhua de China y previo a que Rodrigo De Paul firmara con el Valencia de España.

Rodrigo De Paul dejó claro que, en su posición siempre ha seguido a Juan Román Riquelme y que, cuando alcanzaron a compartir, Giovanni Moreno era el referente en su puesto.

“ELEGANCIA INCREÍBLE”, EL ELOGIO DE RODRIGO DE PAUL CON GIOVANNI MORENO

En diálogo con Simplemente Fútbol de ESPN con Quique Wolff, Rodrigo De Paul afirmó que ‘Gio’ era el jugador de mostrar cuando él llegó a Racing de Avellaneda, “si me preguntás por quién tenía una devoción, diría Riquelme por la posición en ese momento cuando era chico”, inició el mediocentro argentino.

Sin embargo, reveló que admiró a Giovanni por su forma de jugar, “después cuando entrené con él, a mí Gio Moreno me parecía una calidad, dos metros, una elegancia increíble”. Rodrigo iniciaba su carrera viendo al colombiano y a Juan Román Riquelme, mientras que el ídolo de Boca Juniors y el de Atlético Nacional ya estaban por la mitad de sus respectivas carreras.

Infortunadamente, Giovanni Moreno se despidió de Racing sin trofeos ni ningún título, pero firmó una gran temporada con 50 partidos disputados y 11 goles. Además, dejó huella para una gran camada de jugadores de la ‘Academia’ que lo elogiaron y que alcanzaron a compartir con él.

EL FUTURO DE GIOVANNI MORENO

Desde que salió de Atlético Nacional en 2022, Giovanni Moreno no volvió a jugar profesionalmente. Tuvo un corto paso por la Kings League y se rumoreó la posibilidad de que pudiera firmar con Envigado o con Once Caldas por la relación que tiene con Hernán Darío Herrera.

No obstante, con 39 años encima, parece cada vez más difícil que se pueda dar su regreso a las canchas, pero no se descartaría nada. Por ahora, el volante está alejado de los terrenos de juego y espera definir su rumbo en los siguientes días. Recientemente, apareció lo de Once Caldas que también quería juntar a Dorlan Pabón con Giovanni y con el ‘Arriero’ Herrera.