Campeón en dos países y con experiencia en Colombia: Medellín presentó a su nuevo DT

Independiente Medellín no vive un buen momento deportivo, pues más allá de tener un plantel competitivo con buenas individualidades, la dirección técnica no ha podido transmitir una idea de juego, es por eso que tras relevar a David González con Sebastián Botero, la dirigencia ha llevado al 'mando' a otro entrenador.

Este martes 4 de julio se confirmó que Alfredo Arias es el nuevo director técnico de Independiente Medellín. Pues luego de varias semanas de especulaciones, ya es un hecho el arribo del DT charrúa a la capital antioqueña para asumir las riendas del poderoso.

Y es que la llegada de Arias no se había hecho oficial en vista de la cláusula que tenía el DT con Independiente Santa Fe para no dirigir en Colombia durante 2023 y 2024; no obstante, parece que hubo un acuerdo entre los clubes.

¿Por qué había una cláusula entre Santa Fe y Alfredo Arias?

La cláusula en mención surgió porque Alfredo Arias asumió la dirección técnica de Santa Fe previo al 2022-2, pero incumplió su contrato y se marchó a Peñarol de Montevideo (donde fue campeón del torneo local), por ende, uno de los acuerdos con la dirigencia del Rojo fue el compromiso (firmado) de no ser entrenador en el FPC por los próximos dos años.

Pese a ello, el Medellín se interesó en Arias tras ser despedido de Peñarol, y luego de que, aparentemente, sus padres superaron una enfermedad (el cual fue uno de sus argumentos para renunciar a Santa Fe), se firmó el contrato que lo vincula al primer equipo.

Trayectoria de Alfredo Arias, nuevo técnico de Independiente Medellín

Así, Independiente Medellín se hizo con los servicios de un entrenador quien ha sido campeón en Uruguay con Montevideo Wanderers y Peñarol, y en Ecuador con Emelec. Además, Alfredo Arias fue técnico de Santiago Wanderers (Chile), Bolívar (Bolivia), Universidad de Chile y Deportivo Cali.