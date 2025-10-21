Jugador de Millonarios habría sido apartado por indisciplina

Millonarios FC recibirá esta noche a Atlético Bucaramanga en el cierre de la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II, siendo un juego al cual los Embajadores llegan con la necesidad de ganar para escalar en la tabla y tener la chance de clasificar a cuadrangulares.

En la convocatoria realizada por el entrenador Hernán Torres llaman la atención cuatro sustituciones en comparación con el partido anterior, que terminó perdiendo 2-3 con Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas; una de ellas por supuesta indisciplina.

¿Cuál jugador de Millonarios tuvo problemas de indisciplina?

Se conoció que el portero Iván Arboleda habría sido excluido de la convocatoria de Millonarios por actos de indisciplina, pues no hace parte del listado, y en su lugar fue llamado el uruguayo Guillermo de Amores, quien recién se recuperó de una lesión.

No hay claridad sobre los hechos que habría cometido el golero tumaqueño para ser sacado de la convocatoria de Millonarios, lo cierto es que luego de su reintegro al equipo no ha tenido la continuidad esperada. Recordando que había quedado sin equipo tras no renovar con el Embajador, y una vez llegó Hernán Torres, fue contratado nuevamente como agente libre.