Cardetti dio parte de tranquilidad por Castellanos y aclaró cuándo regresa Morelo

Independiente Santa Fe perdió en su visita ante el líder Deportes Tolima por la fecha 7 de la Liga Betplay. El equipo que dirige Martín Cardetti busca regresar a la victoria, ya que completó dos derrotas consecutivas, por lo que ante Independiente Medellín espera obtener los tres puntos que lo regresen a la tranquilidad.

No obstante, el timonel argentino en la jornada sexta del FPC no solamente cayó ante Deportivo Pereira en El Campín, sino que también perdió dos piezas importantes como lo fue Wilson Morelo y Leandro Castellanos, por lo que no estuvieron ante el elenco ‘pijao’.

Ante estas ausencias, Cardetti concedió un par de palabras a Win Sports, donde indicó que “Leandro ya está bien, Morelo todavía siente una pequeña molestia y seguramente no creo que llegue para este partido, pero sí para el próximo. Tampoco queremos arriesgar para perderlo por mucho tiempo, y es lo que estamos hablando con el doctor”.

Por otra parte, se refirió sobre la situación actual en la que se encuentra el club: “Hay que tener tranquilidad porque el equipo tiene con qué salir de esta situación y creo que estamos tranquilos de ese lado”.

Hay que recordar que Santa Fe jugará en El Campín ante Medellín en la tarde de este sábado 19 de febrero donde espera que ante su hinchada regrese a la victoria.