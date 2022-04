Cardetti explicó los errores de Santa Fe en la derrota con Alianza Petrolera

Independiente Santa Fe sufrió una dura derrota en la Liga BetPlay al caer en condición de local 0-1 ante Alianza Petrolera en el compromiso que abrió la fecha 16.

Con la derrota, el conjunto 'cardenal' quedó contra las cuerdas en el campeonato, ya que con 22 puntos salió del grupo de los ocho y con un difícil calendario ve complicada la clasificación.

Al término del encuentro, Marín Cardetti, director técnico de Santa Fe, lamentó las dos expulsiones que sufrió su equipo, ya que lo obligaron a cambiar el estilo de juego.

"Pensé en ganar el partido, en seguir atacando, con línea de tres con un rival que estaba metido atrás y no nos iba a atacar tanto y para dejar toda la delantera. Con la segunda expulsión se complicó, quise seguir de la misma manera. Se nos complicó todo por las dos expulsiones. Rescato el ir al frente, buscar en todo momento, faltó tranquilidad para definir", explicó.

El estratega 'cardenal' también describió los errores que cometió su equipo.

"Cometimos errores, no presionamos bien en el centro. Buscamos de todas las maneras, no pudimos definir. No pudimos hacer el gol, buscamos en todo momento", dijo.

Finalmente, Cardetti evitó hablar del clásico con Millonarios del próximo fin de semana, ya que antes deberá visitar a Junior en la Copa BetPlay.

"Primero hay que pensar en el miércoles, jugamos y vamos a ver quién está bien para jugar y después miraremos para el clásico. Hay posibilidad de que vuelva Dairon Mosquera. Estamos tranquilos".