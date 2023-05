Cardona no aguanta más en Racing y pide un 'salvavidas' de Nacional: "Mi idea siempre es volver"

Edwin Cardona es uno de los futbolistas más recordados de la Selección Colombia. El volante paisa tuvo momentos brillantes con el combinado nacional y en su paso por diferentes clubes logró marcar diferencia.

Lea también: Nacional está en octavos de final: así quedó la tabla de grupo H en Libertadores

Actualmente, el volante no vive su mejor etapa en Racing. Desde su llegada al conjunto de Avellaneda, el volante cafetero no ha tenido la continuidad esperada. Por ese motivo, su futuro parece bastante complicado en suelo argentino.

Tras no ser tenido en cuenta por Fernando Gago, el jugador habló de la posibilidad de volver al Atlético Nacional. En diálogo con 'ESPN', el paisa advirtió sobre lo que significaría la chance de volver al cuadro verdolaga.

“La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional, Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. No he tenido contacto con nadie, pero ahorita están en gran momento. Tengo amigos allí y ver lo que está ocurriendo es algo muy lindo”, respondió el futbolista al ser consultado por el 'Tino' Asprilla.

El paisa añadió que espera una oportunidad en el mercado de fichajes para estar cerca de Nacional: “Ojalá se dé la chance de volver, esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tengamos para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida, siempre quise volver al club que me vio nacer y estoy agradecido con el club siempre”

Cardona reconoció que vive una etapa dura en Racing por sus pocos minutos de juego: “Para todo jugador es difícil no sumar los minutos que uno desea, pero siempre respetando las ideas y decisiones del entrenador. Es duro para uno, que viene jugando y haciendo las cosas bien donde uno va, pero así es el fútbol.

Le puede interesar: Óscar Cortés 'le cuadraría caja' a Millonarios: Desde Italia ofrecen importante suma por su fichaje

Por ahora, no hay ningún contacto entre el futbolista y el equipo paisa. Todo apunta a que Nacional no contempla un posible regreso del volante a las filas verdolagas.