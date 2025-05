Cardona salió a la defensa de JuanFer Quintero: Claro mensaje al Cali

Ahora, el mismo Edwin Cardona habló sobre la situación de los pagos en Cali y las palabras de Juan Fernando Quintero, defendiendo al volante con el que ha compartido a lo largo de su carrera.

"Son cosas de fútbol, uno se entera porque uno tiene amigos, compañeros en el medio que deja el fútbol y uno se entera, pero no lo dice con esa intención. Con el corazón, no sé lo que pasa en el equipo rival, pero a mis compañeros y a mi equipo, les voy a decir eso; decir lo que dijo Juanfer".

"Es un clásico, se vive diferente, se vive una cosa que es ver quién está de primero o segundo. Los clásicos siempre van a ser así. El semestre pasado Cali estaba peleando el descenso y ganó un partido, un jugador hizo gestos que no debía hacer, es folclor del futbol, pero cada quien celebra lo que quiere. Cuando dijo eso, no dijeron nada. Pero a Juanfer, porque es referente del fútbol, salió a decir algo y ahí sí. Les tocó perder, cométela y ya", destacó.

Del mismo modo, Cardona defendió la posición de Quintero y dejó un mensaje al Cali por lo que se ha hablado en los últimos días sobre el pago a los jugadores.

"Con todo respeto, no tenía que salir a poner la carta, porque no le faltó respeto al club, lo dijo como líder y capitán. No escuché que hablara mal de un compañero del Cali. Salió con sangre en los ojos, le salió del corazón, lo sintió así y ganó. Y qué le pueden decir si ganó. Con todo respeto, uno no puede... si tú tienes una empresa y no pagas hace dos meses, la culpa tienen ellos, que paguen. A Juanfer le contaron algo, la culpa no es de él que no paguen o ¿es que él es el dueño del equipo?".