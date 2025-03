Cardona se sinceró y le envió mensaje a Lorenzo tras no convocarlo a Selección Colombia

Edwin Cardona sigue brillando con Atlético Nacional, volvió a darle una nueva victoria frente a Deportes Tolima en medio de la disputa del partido atrasado por la fecha 5. El mediocampista antioqueño se encargó de abrir el marcador desde el punto penal, alcanzando un total de cinco anotaciones y convirtiéndose en uno de los goleadores de la Liga BetPlay.

El buen momento por el que pasa Cardona ha llevado a que los hinchas y algunos expertos del deporte se pregunten por qué no formó parte de la convocatoria de la Selección Colombia. Frente a esta situación, el paisa de 32 años, habló frente a los medios y expuso el caso, mostrándose bastante tranquilo porque sabe que está haciendo las cosas bien y en algún momento podrá volver a la 'tricolor'.

El '10' de Nacional envió un mensaje a Néstor Lorenzo tras haber recibido la noticia de que no formaría parte de la convocatoria de la Selección Colombia para la fecha doble de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Cardona, con toda su experiencia, reaccionó con madurez frente a la situación y declaró que, aunque no estará presente en el terreno de juego, respeta las decisiones del estratega argentino y los seguirá apoyando muy de cerca, con la camiseta puesta y feliz de poder ver a un colega como Marino teniendo su primera experiencia en la selección de mayores.

Yo estoy tranquilo, he venido trabajando de la mejor manera, tienen un gran grupo, desearles lo mejor mañana, seré un hincha más, me pondré la camiseta. El tiempo de Dios es perfecto, Dios pondrá todo en su lugar, en su momento cuando me llamen, obviamente siempre estaré a disposición. Me pone más feliz que ir, por Marino, mañana estaré en mi casa, con mi familia, apoyándolo, Dios quiera podamos sacar los tres puntos.