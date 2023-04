Carlos Antonio no le ve futuro a Pinto en el Deportivo Cali: “¿Vale la pena seguir desgastándose?”

Deportivo Cali perdió ante Independiente Medellín en la fecha 12 de la Liga Betplay y siguió agravando su crisis. El técnico Jorge Luis Pinto ni siquiera fue a la rueda de prensa y su futuro en el club verdiblanco quedó en entredicho.

Al respecto, Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación del entrenador santandereano, a quien en otras ocasiones le resaltó su intención de querer construir una idea de juego, pero al que en esta ocasión le cuestionó sobre si está a la altura del reto de sacar al conjunto de la capital vallecaucana del suplicio que vive en la Liga Betplay.

"¿Vale la pena seguir desgastándose?”, se preguntó el director de Planeta Fútbol de Antena 2.

“Yo creo que él tendría que preguntarse hoy, '¿de verdad tengo cómo solucionar este problema?' Uno tiene que saber de sus virtudes y de sus defectos. Ser muy claro: saber para qué sirve y para qué no. Hay momentos en los cuales uno no sirve para determinadas cosas. Yo no sé si un equipo que está con el fuego en las nalgas como el Deportivo Cali, desde el punto de vista matemático, con descenso y todo, esté como para salir con el romanticismo de atacar, de meter el bloque en campo contrario y hacer cosas de equipo ya trabajado y estable mentalmente”, recalcó en Palabras Mayores.

Posteriormente, criticó la propuesta del Deportivo Cali ante Independiente Medellín en la fecha 12 de la Liga Betplay.

“Esto no va con mi filosofía, pero en las circunstancias actuales del Cali, tiene que salir a meterse debajo del arco. Si puede hacer un tiro a la puerta contraria, vale; si no, igual defender ese ‘puntico’. Es muy romántico andar buscando una estructura de juego, no... Lamentablemente, es imposible. Lo que tienen que hacer es conseguir un especialista que trabaje con el cuchillo entre los dientes y con la necesidad. Lo de anoche fue entregarse en bandeja de plata; el otro (DIM) muerto de la risa, lo liquidó".

Deportivo Cali jugará el próximo sábado 15 de abril ante Unión Magdalena en la fecha 12, en otro duelo directo por el descenso. El encuentro se disputará en Palmaseca desde las 6:00 pm.