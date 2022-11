Carlos Antonio no pasa la página del árbitro que le pitó a Santa Fe: "no supero ese adefesio"

Uno de los compromisos más llamativos de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay fue el que disputaron Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla en el estadio El Campín el pasado domingo 13 de noviembre.

El duelo finalmente arrojó un 0-0 pero de lo más llamativo fue la floja actuación del árbitro central Jhon Alexander Ospina, quien tuvo errores muy fuertes que incidieron en el marcador.

Y es que durante la segunda parte, hubo una pena máxima muy clara a favor de Independiente Santa Fe, pues el extremo José Enamorado, quien luego de recibir un pase de Andrey Estupiñán fue derribado en el área.

Sin embargo, el árbitro dio continuidad, y cuando recibió el llamado para revisar el VAR, permaneció cerca de cinco minutos frente al monitor, pero decidió no conceder el penalti en favor de Santa Fe.

Así las cosas, el periodista Carlos Antonio Vélez dijo en 'Palabras Mayores' de Antena2: "No he podido superar el adefesio de Santa Fe vs Junior, terrible lo de Ospina", teniendo en cuenta que tuvo más errores.

Pues el árbitro dejó de expulsar al futbolista Jhojan Torres (Santa Fe) por golpear en la cara a Walmer Pacheco, al igual que a este último le negó la segunda amarilla tras una fuerte entrada sobre un jugador Cardenal.

Entre tanto, el trabajo de los jueces de línea tampoco fue el mejor, pues en la última jugada del partido, sacando provecho de la posición adelantada, el Junior marcó, y de no ser por el llamado del VAR un par de minutos más tarde, este habría sido convalidado.