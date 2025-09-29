Carlos Antonio reveló por qué Efraín Juárez no volverá a Nacional

“Juárez no volverá a Nacional”

Carlos Antonio Vélez dejó claro que el entrenador mexicano sigue con sus “actitudes tribuneras” en Pumas y que eso le ha costado problemas en el club felino, añadiendo que mientras se mantengan las directivas que actualmente tiene Nacional, Efraín Juárez no volverá.

El analista deportivo también habló del mal momento que vive el estratega mexicano en Pumas, mencionando que se ubica en una posición relegada en la actual Liga MX (en 11 partidos disputados ocupa la décima casilla con 13 puntos), situación por la que está a punto de salir del club y que no demuestra lo bueno que realizó en Nacional el año pasado.

“Yo sé que muchos hinchas estarán felices si Juárez vuelve pero no será así, por lo que he escuchado, mientras se mantenga esta directiva, Juárez no va a volver, Nacional fue el que hizo campeón a Juárez y no al revés”, dijo CAV.