Lun, 29/09/2025 - 09:16
Carlos Antonio reveló por qué Efraín Juárez no volverá a Nacional
El reconocido periodista habló del entrenador mexicano y su actualidad en Pumas.
Atlético Nacional volvió a ganar en la presente Liga BetPlay bajo la dirección técnica de Diego Arias, quien tras la salida de Javier Gandolfi asumió el cargo de manera interina y lo ha hecho muy bien, pues acumula dos victorias consecutivas en el campeonato.
Pese al buen momento de Arias al frente del equipo ‘verdolaga’, las directivas de Nacional tendrían pensado contratar otro estratega y dejar al exjugador nuevamente al mando del equipo ‘verdolaga’ de a categoría Sub-20, por eso, siguen llegando rumores de posibles arribos, donde el nombre de Efraín Juárez ha salida a la luz.
Carlos Antonio Vélez habló de Efraín Juárez
El reconocido periodista de Antena 2 habló en su programa ‘Palabras Mayores’ y se refirió a la actualidad del entrenador mexicano, que no vive un buen momento al frente del equipo de los Pumas y podría salir pronto de la institución felina.
El estratega que en aproximadamente 5 meses obtuvo títulos de copa y liga en Colombia con Atlético Nacional, ha levantado algunas críticas en territorio mexicano por algunos malos resultados en la presente Liga MX, además, algunos hinchas acusan que le es difícil controlar su temperamento y que su actitud altiva en las ruedas de prensa empieza a molestar, incluso a las directivas.
“Juárez no volverá a Nacional”
Carlos Antonio Vélez dejó claro que el entrenador mexicano sigue con sus “actitudes tribuneras” en Pumas y que eso le ha costado problemas en el club felino, añadiendo que mientras se mantengan las directivas que actualmente tiene Nacional, Efraín Juárez no volverá.
El analista deportivo también habló del mal momento que vive el estratega mexicano en Pumas, mencionando que se ubica en una posición relegada en la actual Liga MX (en 11 partidos disputados ocupa la décima casilla con 13 puntos), situación por la que está a punto de salir del club y que no demuestra lo bueno que realizó en Nacional el año pasado.
“Yo sé que muchos hinchas estarán felices si Juárez vuelve pero no será así, por lo que he escuchado, mientras se mantenga esta directiva, Juárez no va a volver, Nacional fue el que hizo campeón a Juárez y no al revés”, dijo CAV.
