Carlos Antonio tiene claro cuál es el gran obstáculo de Lionel para llegar a Santa Fe

El futuro de Independiente Santa Fe sigue sin resolverse. Tras la salida de Harold Rivera como entrenador y el paso interino de Gerardo Bedoya, el conjunto cardenal hace cuentas de tiempo para contratar un nuevo entrenador.

Aunque en suelo bogotano han aparecido muchas opciones para asumir el mando del león capitalino, una de las que se ha hecho más recurrente es una posible llegada de Leonel Álvarez como jefe del banquillo cardenal.

Durante el habitual espacio de 'Palabras Mayores' de Antena 2, Carlos Antonio Vélez afirmó cuál es la posibilidad que tiene el entrenador paisa para dirigir al cuadro bogotano y que motivo ha impedido su arribo.

"Anoche reapareció Leonel Álvarez. El gran obstáculo de Leonel es su empresario. Con Romano nadie quiere negociar, yo no sé, alguna razón tendrán. Leonel no ha tenido comunicación directa desde el viernes pasado con el presidente de Santa Fe", dijo inicialmente Carlos Antonio.

Seguido, el reconocido periodista apuntó que las exigencias del DT fueron desmedidas: "Pero, cuando vio que el presidente no le iba a aceptar las condiciones que él proponía y sobre todo tener que negociar con su representante y aumentar una plata que el presidente no va a aumentar, entonces se calló. Pero reapareció ayer por interpuesta persona mandó as situaciones del caso".

Posteriormente, Vélez apuntó que Eduardo Méndez trabaja para conseguir un técnico en suelo extranjero: "El presidente de Santa Fe ha tenido contactos en Uruguay y tiene reuniones próximas en Argentina. Él se quedará allá hasta que contrate técnico. Leonel ya se dio cuenta de que tiene que aterrizar".

Por último, el comentarista contó que el paisa es una buena opción, pero debe cambiar su entorno: "Leonel quiere llegar con 8 0 9 personas. El presidente le dijo esta es la plata que ahí, contrate como pueda. Santa Fe no pude hipotecar su futuro. Lionel no tiene otra opción. Es un buen técnico, pero su problema es su entorno".

Por ahora, no se sabe que será el futuro del equipo capitalino. Todo apunta a que de momento la idea de Eduardo Méndez es apostar por un estratega extranjero.