Carlos Antonio Vélez defendió a Millonarios: "Hay que respetar"

Carlos Antonio Vélez aprovechó su espacio de 'Palabras Mayores' de este 15 de agosto para hablarle a la dirigencia de Millonarios y realizarle una sugerencia sobre un caso en particular en el que se ve inmiscuido Néiser Villarreal, quien durante una transmisión en vivo en sus redes sociales usó la camiseta de América.

En Millonarios FC la tensión con Néiser Villarreal parece haber tocado un nuevo punto crítico. El extremo de la Selección Colombia sub-20, quien desde hace meses se niega a renovar su contrato con el club, volvió a generar polémica tras aparecer en una transmisión en vivo usando la camiseta del América de Cali y dejando entrever su simpatía por el equipo vallecaucano.

El hecho ocurrió en la noche del jueves 14 de agosto, pues el jugador portaba la camiseta de América mientras veía por televisión el partido entre este equipo y Deportivo Pereira. En medio de la transmisión, Néiser llegó a decir “vamos perdiendo” después del gol del equipo local, una frase que encendió las redes sociales y desató la molestia de la hinchada azul.

Pese a que rápidamente cambió su prenda por la segunda equipación de Millonarios, las capturas de pantalla ya se habían viralizado y el tema se convirtió en tendencia en X. La situación se suma a la inconformidad por la postura del jugador y su representante, quienes buscarían una salida como agente libre para obtener mayor beneficio económico en una eventual transferencia.