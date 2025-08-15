Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 10:18
Carlos Antonio Vélez defendió a Millonarios: "Hay que respetar"
El analista se refirió a una situación puntal en el cuadro albiazul.
Carlos Antonio Vélez aprovechó su espacio de 'Palabras Mayores' de este 15 de agosto para hablarle a la dirigencia de Millonarios y realizarle una sugerencia sobre un caso en particular en el que se ve inmiscuido Néiser Villarreal, quien durante una transmisión en vivo en sus redes sociales usó la camiseta de América.
En Millonarios FC la tensión con Néiser Villarreal parece haber tocado un nuevo punto crítico. El extremo de la Selección Colombia sub-20, quien desde hace meses se niega a renovar su contrato con el club, volvió a generar polémica tras aparecer en una transmisión en vivo usando la camiseta del América de Cali y dejando entrever su simpatía por el equipo vallecaucano.
El hecho ocurrió en la noche del jueves 14 de agosto, pues el jugador portaba la camiseta de América mientras veía por televisión el partido entre este equipo y Deportivo Pereira. En medio de la transmisión, Néiser llegó a decir “vamos perdiendo” después del gol del equipo local, una frase que encendió las redes sociales y desató la molestia de la hinchada azul.
Pese a que rápidamente cambió su prenda por la segunda equipación de Millonarios, las capturas de pantalla ya se habían viralizado y el tema se convirtió en tendencia en X. La situación se suma a la inconformidad por la postura del jugador y su representante, quienes buscarían una salida como agente libre para obtener mayor beneficio económico en una eventual transferencia.
Por ahora, el club no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre posibles sanciones o medidas disciplinarias, aunque en otros países situaciones similares han terminado con separaciones o rescisión de contrato. La incertidumbre sobre el futuro de Villarreal con Millonarios sigue abierta.
Y justamente por ello es que Carlos Antonio Vélez le sugiere a Millonarios generar un comunicado o carta en la que se le haga un 'jalón de orejas' a Néiser Villarreal, pues definitivamente se considera como una burla al club y a los hinchas.
El consejo de Carlos Antonio a Millonarios por el caso Néiser Villarreal
"Está en todo el derecho de vivir como le dé la gana, pero debe vivir dentro de un contexto y un marco de referencia", inició Carlos Antonio Vélez sobre Néiser Villarreal, y procedió a hacerle saber al club que es necesario un llamado de atención para con el jugador.
"Millonarios ha sido muy laxo con Villarreal, lo ha cuidado mucho, lo ha protegido. Pero cuando hay este tipo de actitudes una cartica no caería mal, un jalón de orejas público, para que aprenda que hay que respetar las insignias y los colores", finalizó Carlos Antonio.
