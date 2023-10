Carlos Bacca reveló cuál es el equipo más europeo del FPC: "Juegan con posesión y lastiman al rival"

Carlos Bacca es uno de los jugadoresmás reconocidos del FPC. El delantero atlanticense ha firmado una gran carrera en el balompié internacional y tras sus años en el rentado local, es una autoridad al hablar sobre la comparativa del FPC y la Liga Betplay.

El atacante del Junior de Barranquilla hizo referencia a lo que es el nivel de juego en el torneo cafetero. Para el ex Sevilla queda claro que actualmente hay un equipo que sobresale por encima del resto debido al estilo de fútbol que practica.

Durante las últimas horas, el delantero tuvo una entrevista con el 'Diario AS' en donde reveló varios aspectos sobre lo que es el FPC y cuál de los conjuntos es el de mejor nivel. Bacca reveló la razón por la que ve un diferencial entre uno de los equipos de la liga en comparativa al resto.

Para el jugador es evidente que hay varios equipos notables por su estilo dentro del terreno de juego. Sin embargo, aunque destacó lo hecho por Junior y Millonarios, se quedó con América como el mejor estéticamente.

"Me gusta como juega el Junior de Arturo Reyes, porque queremos proponer. Me gusta mucho el fútbol del América, un fútbol valiente, un fútbol a lo europeo. Defienden con tres o cuatro, no más. Tener siempre la pelota. Querer hacerle daño al rival. A veces tú quieres sacar la portería en cero, pero el fútbol se gana con goles, si te hacen dos meter tres o cuatro. Tener la pelota, la posesión y tratar de hacerle daño al rival. Ahí está lo fundamental. Me gusta mucho ese América”, dijo inicialmente el atacante del Junior.

Adicionalmente, el jugador con pasado en la selección reveló que la versión de Millonarios de este semestre no lo convence del todo: "Me gusta por momentos Millonarios, no este semestre, sino el pasado. Nada más cambia dos o tres jugadores, deja la misma base, el mismo trabajo, el mismo entrenador".

Por ahora, Bacca busca que Junior pueda tener una chance de meterse en las finales. De clasificar, el conjunto tiburón podría medirse ante escarlatas o tiburones en las finales.