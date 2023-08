Carlos Darwin no aguantó más: dio su versión de cómo es la relación con Lucas González

América de Cali vive días de tensión por cuenta de los malos resultados; a ello se sumaron los rumores de una supuesta mala relación entre el técnico Lucas González y algunos referentes del camerino, entre ellos Darwin Quintero.

Sobre esto último se habló con insistencia en algunos sectores de la prensa, por lo cual, el propio Darwin Quintero salió a dar su versión, encarando, de paso, al periodista que informó de la relación rota que habría entre el entrenador escarlata y delantero.

“Escuchando lo que dijiste en un programa tuyo (...) por qué afirmas algo que en realidad en el equipo no está pasando, no está viviendo. Me pareció de mala manera que salieras a afirmar algo sin antes ser precavido y preguntarles a las partes”, dijo el delantero, quien reaccionó molesto el domingo pasado cuando fue sustituido en el segundo tiempo del partido ante el Independiente Medellín.

Vea también: “Es un hombre de Lucas Jaramillo": anticipan llamado de polémico jugador a la Selección Colombia

“Eso dentro de un partido es normal, que un jugador muchas veces no quiera salir. No quiere decir que tenga problemas con el técnico. Si por una cara que hago dices que el camerino está partido, está mal. La fuente está dando pie para que a nuestro grupo lo indispongan”, añadió Carlos Darwin.

Por último, fue vehemente sobre su relación con Lucas González: “No ha habido un esbozo de problemas. Tenemos toda la admiración, respeto y las ganas de mostrarle a la gente como se trabaja. Los resultados no se han dado, pero no quiere decir que estemos peleados o nos llevamos mal, es fútbol. Si vemos los partidos han sido cosas ocasionales. Esa fuente te está informando mal”, puntualizó el experimentado atacante.

Le puede interesar: Vuela todo en América: relación rota de Lucas González con uno de los capos del camerino

América de Cali, luego del revés en el anterior partido, visitará este jueves a Nacional por la vuelta de los octavos de final de la Copa Betplay, encuentro que en la ida quedó 3-1 a favor de los verdolagas.