Carlos Darwin Quintero, cerca de firmar con un equipo bogotano

Carlos Darwin Quintero viene de renunciar a Deportivo Pereira, pues el delantero de 38 años fue uno de los que denunció que hay futbolistas que llevan hasta ocho meses sin recibir la mensualidad acordada en el contrato.

De tal forma, el futbolista, quien no contempla el retiro de la actividad profesional, analiza las ofertas que han llegado, y parece estar negociando seriamente con un equipo bogotano, el cual haría una fuerte inversión económica para el año entrante.

Carlos Darwin Quintero negocia con Millonarios

Según informó la periodista Maria Elena Chavarro, Millonarios está negociando con Carlos Darwin Quintero para 2026. Inicialmente, los Embajadores no tendrían problema alguno en igualar -o superar- el salario que tenía en su anterior club.

No es oficial, y tampoco se está dando como un hecho, pero Carlos Darwin podría convertirse en la primera incorporación de Millonarios para el próximo año, un 2026 en el que la hinchada espera que nuevamente pelee por el título.