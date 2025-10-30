Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 20:29
Carlos Darwin Quintero, cerca de firmar con un equipo bogotano
El delantero renunció al Pereira, tocado por la crisis financiera que atraviesa el club.
Carlos Darwin Quintero viene de renunciar a Deportivo Pereira, pues el delantero de 38 años fue uno de los que denunció que hay futbolistas que llevan hasta ocho meses sin recibir la mensualidad acordada en el contrato.
De tal forma, el futbolista, quien no contempla el retiro de la actividad profesional, analiza las ofertas que han llegado, y parece estar negociando seriamente con un equipo bogotano, el cual haría una fuerte inversión económica para el año entrante.
Carlos Darwin Quintero negocia con Millonarios
Según informó la periodista Maria Elena Chavarro, Millonarios está negociando con Carlos Darwin Quintero para 2026. Inicialmente, los Embajadores no tendrían problema alguno en igualar -o superar- el salario que tenía en su anterior club.
No es oficial, y tampoco se está dando como un hecho, pero Carlos Darwin podría convertirse en la primera incorporación de Millonarios para el próximo año, un 2026 en el que la hinchada espera que nuevamente pelee por el título.
La trayectoria de Carlos Darwin Quintero
Carlos Darwin Quintero tiene 38 años (19 de septiembre de 1987) y es oriundo de Tumaco, Nariño; se desempeña como delantero y ha jugado en tres clubes del fútbol colombiano: Deportes Tolima (2005 a 2007), América (2023) y Deportivo Pereira (2008 y 2024-2025).
Fuera del país, Quintero se desempeñó en Krylia Sovetov de Rusia, Santos Laguna y América de México, Minnesota United y Houston Dynamo de Estados Unidos.
En su palmarés, Carlos Darwin tiene una Liga MX y una Copa México con Santos Laguna, y dos Liga de Campeones de Concacaf con América.
Se espera que en los próximos días haya claridad acerca de la llegada de Carlos Darwin Quintero a Millonarios, la cual, en buena medida, dependerá del cuerpo técnico que comande al equipo durante la próxima temporada.
