Carlos Darwin Quintero define su futuro; primera decisión que tomó

El delantero Carlos Darwin Quintero puso fin a su etapa con el Deportivo Pereira, luego de presentar su renuncia formal al club. Según informó el periodista Samuel Duque, el experimentado atacante ya se despidió de sus compañeros y no continuará con el Matecaña para 2026.

Puede leer: CAV le dio un consejo a Atlético Nacional: "No tengan miedo"

La decisión del futbolista nariñense estaría motivada por retrasos en los pagos salariales, situación que se ha vuelto recurrente en la institución. Quintero habría manifestado su molestia ante la directiva, señalando que algunos jugadores llevan hasta ocho meses sin recibir sus sueldos.

Pese a su salida del Pereira, el delantero de 38 años no contempla el retiro profesional. De hecho, analiza varias ofertas de equipos colombianos que estarían interesados en sus servicios para la próxima temporada.

Los equipos que quieren a Carlos Darwin

De acuerdo con versiones de prensa, Santa Fe, América de Cali, Deportes Tolima y Millonarios estarían siguiendo de cerca su situación contractual, con la intención de sumarlo como refuerzo para el 2026.