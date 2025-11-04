Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 14:38
Carlos Darwin Quintero define su futuro; primera decisión que tomó
El delantero de 38 años tiene varias ofertas en el fútbol colombiano.
El delantero Carlos Darwin Quintero puso fin a su etapa con el Deportivo Pereira, luego de presentar su renuncia formal al club. Según informó el periodista Samuel Duque, el experimentado atacante ya se despidió de sus compañeros y no continuará con el Matecaña para 2026.
Puede leer: CAV le dio un consejo a Atlético Nacional: "No tengan miedo"
La decisión del futbolista nariñense estaría motivada por retrasos en los pagos salariales, situación que se ha vuelto recurrente en la institución. Quintero habría manifestado su molestia ante la directiva, señalando que algunos jugadores llevan hasta ocho meses sin recibir sus sueldos.
Pese a su salida del Pereira, el delantero de 38 años no contempla el retiro profesional. De hecho, analiza varias ofertas de equipos colombianos que estarían interesados en sus servicios para la próxima temporada.
Los equipos que quieren a Carlos Darwin
De acuerdo con versiones de prensa, Santa Fe, América de Cali, Deportes Tolima y Millonarios estarían siguiendo de cerca su situación contractual, con la intención de sumarlo como refuerzo para el 2026.
La trayectoria de Carlos Darwin Quintero
Carlos Darwin Quintero, nacido el 19 de septiembre de 1987 en Tumaco (Nariño), ha tenido una extensa carrera tanto en el fútbol colombiano como internacional. En el país ha vestido las camisetas de Deportes Tolima, Deportivo Pereira y América de Cali, dejando huella en cada uno.
En el exterior, jugó para Krylia Sovetov de Rusia, Santos Laguna y Club América de México, además de Minnesota United y Houston Dynamo en la MLS, consolidándose como un referente ofensivo por su velocidad y técnica.
Le puede interesar: Didier Moreno saldría de Junior y llegaría a un club bogotano
En su palmarés destacan una Liga MX y una Copa México con Santos Laguna y dos Ligas de Campeones de Concacaf con América, además de varios reconocimientos individuales.
Por ahora, el Científico del gol -como es apodado- permanece como agente libre, y se espera que en las próximas semanas defina su futuro deportivo. Su experiencia y vigencia lo mantienen como una opción atractiva para varios clubes del fútbol profesional colombiano.
🚨Darwin Quintero no continuará en Deportivo Pereira para el siguiente año.🟡🔴❌— Samuel Duque (@_SamuelDuque) November 4, 2025
Ya se despidió de sus compañeros.👋🏼 pic.twitter.com/eM0QIJXJnV
Fuente
Antena 2