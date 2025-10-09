Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 18:14
Carlos Darwin Quintero saldrá de Pereira y jugará en otro club del FPC
El delantero nariñense no tiene proyectado retirarse del fútbol profesional pronto.
Deportivo Pereira pasa por una crisis económica que se solucionaría con una posible venta del club. Sobre la mesa hay varias ofertas, pero todo indica que los dueños actuales piden más de lo que ha ofrecido sus mejores postores.
Puede leer: Millonarios, Cali y América 'pelean' por una figura de la Liga Betplay
Fuera de esto, la situación deportiva no es la mejor, parece que el equipo se quedará fuera de los cuadrangulares, así como también se prevé que el entrenador Rafael Dudamel se irá junto con algunos jugadores de la plantilla profesional.
La tardanza en los abonos de nómina ha hecho mella en el rendimiento deportivo y algunos jugadores habrían solicitado salir de la institución, Carlos Darwin Quintero es uno de ellos, pues en 2026 jugaría para otro club.
Quintero volvió al Pereira para la temporada 2024, y desde su regreso -porque ya había estado allí en 2008- ha sido uno de los pilares de un equipo que si bien no ha conseguido títulos, ha llevado alegrías efímeras a su hinchada.
¿Cuál será el nuevo equipo de Carlos Darwin Quintero?
Con la salida de Carlos Darwin del Pereira, se ha empezado a hablar de su destino. El retiro no es una posibilidad, pues quiere seguir jugando, pero el marcharse al fútbol internacional parece difícil a sus 38 años; en consecuencia, seguirá jugando en la Liga Betplay.
Algunos equipos han mostrado interés en Carlos Darwin Quintero desde años anteriores, incluidos históricos como Independiente Santa Fe e Independiente Medellín, lo cual no representa que vaya a reactivarse el interés para 2026, ni mucho menos que se esté dando por sentado su fichaje.
Le puede interesar: Equipo de Liga Betplay anunció la salida del DT y confirmó su remplazo
Cabe recordar que Carlos Darwin Quintero tiene pasado en el Deportes Tolima, club en el que ofició su debut en 2005 y donde jugó hasta 2007. En ese caso, no se descarta que se decante por volver al Vinotinto.
Asimismo, equipos de menor trascendencia en el balompié local podrían hacer un esfuerzo para sumar a Carlos Darwin a sus filas, y justamente eso es lo que el delantero analizará en las próximas semanas.
Fuente
Antena 2