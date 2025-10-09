Carlos Darwin Quintero saldrá de Pereira y jugará en otro club del FPC

Deportivo Pereira pasa por una crisis económica que se solucionaría con una posible venta del club. Sobre la mesa hay varias ofertas, pero todo indica que los dueños actuales piden más de lo que ha ofrecido sus mejores postores.

Fuera de esto, la situación deportiva no es la mejor, parece que el equipo se quedará fuera de los cuadrangulares, así como también se prevé que el entrenador Rafael Dudamel se irá junto con algunos jugadores de la plantilla profesional.

La tardanza en los abonos de nómina ha hecho mella en el rendimiento deportivo y algunos jugadores habrían solicitado salir de la institución, Carlos Darwin Quintero es uno de ellos, pues en 2026 jugaría para otro club.

Quintero volvió al Pereira para la temporada 2024, y desde su regreso -porque ya había estado allí en 2008- ha sido uno de los pilares de un equipo que si bien no ha conseguido títulos, ha llevado alegrías efímeras a su hinchada.