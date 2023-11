Carlos Darwin Quintero saldría de América; llegaría a otro equipo de Liga Betplay

La continuidad de Carlos Darwin Quintero en América -al igual que la de un buen número de jugadores- no está asegurada, y por el contrario hay luces de que el delantero de 36 años podría recalar en otro equipo del fútbol colombiano.

Pues este 28 de noviembre surgió el rumor de que el futbolista saldría para el próximo año, y ya hay luces de su nuevo equipo, pues varios comunicadores adelantaron que Carlos Darwin Quintero podría ser nuevo jugador de Deportivo Pereira.

La versión toma fuerza debido a que Quintero no ha renovado con el América, y parece que todavía no hay diálogos adelantados para la firma de un nuevo contrato; asimismo, es difícil que le diga 'no' a uno de los equipos en los que militó en sus inicios.

Y es que Quintero fue jugador de Deportivo Pereira en 2008, año en el cual disputó 34 partidos y anotó 17 goles; ahora, 16 años después (llegaría para 2024), podría empezar a poner fin a su carrera deportiva en este mismo equipo.

¿Cómo le fue a Carlos Darwin Quintero en América de Cali durante 2023?

Eso sí, el desempeño de Carlos Darwin en el América de Cali ha sido bueno -pese a los puntos bajos que tuvo en un momento de la temporada-, y tras 44 partidos ha anotado cinco goles y ha dado 13 asistencias.

La decisión acerca del futuro deportivo de Carlos Darwin Quintero se tomaría luego de que América finalice su participación en la Liga Betplay del segundo semestre de 2023.

Por lo pronto, el delantero de 36 años -con pasado en Rusia, México y Estados Unidos- espera actuar en los tras partidos que le restan a la Mecha, que ya está sin posibilidades de llegar a la final de la Liga Betplay.