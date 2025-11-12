Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 12:00
Carlos Darwin Quintero será de Millonarios; revelan detalles del contrato que firmará
El experimentado delantero se vestirá de azul en el 2026.
La novela del futuro de Carlos Darwin Quintero a llegado a su fin, el experimentado delantero de 38 años dejará el Deportivo Pereira tras dos años jugando allí para probar experiencia en uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano.
Y es que de acuerdo con el periodista Felipe Sierra, el atacante nariñense firmará pronto contrato con Millonarios, acabando con las especulaciones de su llegada a Independiente Santa Fe, club que también lo tendría en sus planes.
Lea también: Harold Santiago Mosquera tendría nuevo equipo en Liga BetPlay: firmará por tres años
En otras noticias: ¿Cuál será el futuro de Harold Santiago Mosquera?
Así será el contrato que firmará Carlos Darwin Quintero en Millonarios
El exjugador de clubes como Tolima, América de Cali, Santos Laguna, América de México, Minnesota United y Houston Dynamo, vestirá la camiseta de otro equipo en su carrera como futbolista, siendo este un gran reto, pues jugar en Millonarios exige resultados en corto plazo por su historia y gigantesca hinchada.
Sierra asegura que Carlos Darwin ya aceptó la oferta que le ha propuesto Millonarios, así que una vez concrete de manera legal su salida del Deportivo Pereira, firmará un contrato por un año con opción a extenderlo por uno más, jugador que llegará como agente libre y que según datos de Transfermarkt tiene un costo en el mercado de 50 mil euros (unos 200 millones de pesos).
🚨 Carlos Darwin Quintero (38) aceptó el contrato de un año (hasta diciembre de 2026) que le ofrece #Millonarios. El extremo espera finalizar su vínculo oficialmente con #Pereira para firmar con el ‘embajador’ 🔵⚪️— Pipe Sierra (@PSierraR) November 12, 2025
👀 Tendrán la prioridad para extender por otro año adicional pic.twitter.com/gs4IU87WBY
Los números de Carlos Darwin con Deportivo Pereira
Pese a su avanzada edad, el delantero se logró destacar este año jugando para el equipo ‘matecaña’, pues luego de 39 partidos disputados tanto en liga como en la Copa BetPlay, registró un total de 11 goles y 7 asistencias.
El jugador y la hinchada de Millonarios esperan que su rendimiento y experiencia puedan ser de gran valor para la plantilla que tendrá que conformar el técnico Hernán Torres, quien seguirá en el banquillo para 2026 y tiene el reto de sumar títulos para un club que exige esos objetivos a mediano plazo.
Fuente
Antena 2