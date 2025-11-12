Carlos Darwin Quintero será de Millonarios; revelan detalles del contrato que firmará

La novela del futuro de Carlos Darwin Quintero a llegado a su fin, el experimentado delantero de 38 años dejará el Deportivo Pereira tras dos años jugando allí para probar experiencia en uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano.

Y es que de acuerdo con el periodista Felipe Sierra, el atacante nariñense firmará pronto contrato con Millonarios, acabando con las especulaciones de su llegada a Independiente Santa Fe, club que también lo tendría en sus planes.

