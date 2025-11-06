Carlos Darwin Quintero ya tiene acuerdo verbal con club bogotano; será oficial

¿Cuál será el próximo equipo de Carlos Darwin Quintero?

El jugador que ha tenido paso en clubes extranjeros como Santos Laguna, América de México, Minnesota United y Houston Dynamo, ha recibido interés de equipos del fútbol colombiano que ya habrían sido analizados,

Reportes indican que Millonarios ya habría hecho algunos contactos para negociar el fichaje, sin embargo, de acuerdo con información de Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, Carlos Darwin Quintero “ya tiene acuerdo verbal con Santa Fe, ayer a primera hora el conjunto 'cardenal' le hizo llegar el documento donde se ofrecen los detalles de su salario”.

"Hoy Carlos Darwin va a decidir si ratifica lo que le dijo a Eduardo Méndez o si cambia de decisión, que puede pasar, yo solo estoy contando algo que sé que es verdad", añadió el analista deportivo.