Jue, 06/11/2025 - 08:23
Carlos Darwin Quintero ya tiene acuerdo verbal con club bogotano; será oficial
El delantero de 38 años dejará al Deportivo Pereira en diciembre próximo.
Uno de los referentes del Deportivo Pereira, Carlos Darwin Quintero, ya comunicó a las directivas del equipo ‘matecaña’ que no renovará su contrato y saldrá del club una vez acabe la presente temporada.
El experimentado delantero ha sido noticia en las últimas horas luego de conocer el interés de Millonarios por hacerse con sus servicios, sin embargo, el fichaje de Carlos Darwin se ha complicado por una nueva oferta que le habría llegado recientemente.
¿Cuál será el próximo equipo de Carlos Darwin Quintero?
El jugador que ha tenido paso en clubes extranjeros como Santos Laguna, América de México, Minnesota United y Houston Dynamo, ha recibido interés de equipos del fútbol colombiano que ya habrían sido analizados,
Reportes indican que Millonarios ya habría hecho algunos contactos para negociar el fichaje, sin embargo, de acuerdo con información de Carlos Antonio Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’ de Antena 2, Carlos Darwin Quintero “ya tiene acuerdo verbal con Santa Fe, ayer a primera hora el conjunto 'cardenal' le hizo llegar el documento donde se ofrecen los detalles de su salario”.
"Hoy Carlos Darwin va a decidir si ratifica lo que le dijo a Eduardo Méndez o si cambia de decisión, que puede pasar, yo solo estoy contando algo que sé que es verdad", añadió el analista deportivo.
Santa Fe habría propuesta una mejor oferta que Millonarios
El equipo rojo de la capital del país también se habría interesado en el delantero y con una oferta más seductora para Carlos Darwin, la cual incluye participación en la Copa Libertadores del 2026, competencia internacional que difícilmente logre Millonarios para el próximo año.
Por otro lado, el agente del jugador habló para el portal ‘Zona Libre de Humo’ y desmintió que Junior o América de Cali hayan realizado ofrecimientos por Carlos Darwin, pero sí mencionó que, aparte de Bogotá, en la ciudad de Medellín también se mostraron interesados por el fichaje.
