Carlos Darwin tendría nuevo equipo en Colombia: dos históricos arman guerra

La crisis administrativa está haciendo de las suyas en el Deportivo Pereira. El club les debe varios meses de salario a sus respectivos jugadores. Rafael Dudamel llevaba dos meses sin percibir su salario, otros jugadores entre cuatro, seis, ocho meses.

Esta situación ya se ha escalado en lo deportivo después de que el plantel profesional cesara completamente las actividades. Pereira llevó al equipo Sub-20 para enfrentar a Águilas Doradas en el Hernán Ramírez Villegas y contra el Deportivo Pasto.

Después de esta situación, Rafael Dudamel sentenció que no seguirá dentro de la institución. Renunció antes de que acabara la Liga BetPlay este miércoles 29 de octubre. Pero Dudamel no sería el único, pues, Carlos Darwin Quintero sería el siguiente en irse del club ‘Matecaña’, un club que está en su corazón, pero por esta situación insostenible plantea su salida a un grande de la Liga BetPlay.

Carlos Darwin Quintero no será el único, pero dos grandes equipos de la Liga BetPlay están detrás de fichar al tumaqueño para el siguiente semestre. La situación tensa que vive el club hará que Carlos Darwin se vaya de suelo pereirano para recalar en otro conjunto de Colombia.

CARLOS DARWIN QUINTERO ENTRE TOLIMA O AMÉRICA

Después de esta crisis administrativa, que, evidentemente toca lo deportivo con la postura del plantel profesional y con la salida prematura de Rafael Dudamel, Carlos Darwin saldría del club y en estos momentos, Deportes Tolima y el América de Cali, clubes que ya vistió las respectivas camisas en su trayectoria deportiva quieren contar con el jugador.

De acuerdo con información de Francisco ‘Pacho’ Vélez en La FM Más Fútbol, “les puedo adelantar que Quintero (Carlos Darwin) está en los planes, de verdad dudo que permanezca en Pereira y tiene la posibilidad del Deportes Tolima y el América de Cali”.

El tumaqueño de 38 años dejó su huella en el Deportes Tolima que fue el primer equipo que le dio la mano a nivel profesional jugando 67 partidos y marcando 28 tantos. Cuando terminó su paso por el fútbol internacional entre México y Estados Unidos, Carlos Darwin regresó a la Liga BetPlay con el América de Cali.

Durante su trayectoria en el cuadro escarlata dejó huella con 44 presencias y cinco goles. De hecho, estos dos clubes quieren quedarse nuevamente con el delantero para el 2026. Su futuro podría seguir en Colombia con alguno de estos dos campeones del balompié.