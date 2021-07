Carlos Sierra y lo que busca con Juan Carlos Osorio

Cómo dice el dicho, ‘escoba nueva barre bien’. Eso es lo que espera el mediocampista Carlos Sierra con la llegada del profesor Juan Carlos Osorio al banquillo técnico del América de Cali. El jugador que tuvo un fugaz paso por el equipo campeón de la pasa Liga Betplay, sabe que debe ganarse un cupo en el sistema de juego de Osorio, por lo que le indicó a RCN Radio Cali que tiene “mucha confianza” en su trabajo y espera “adaptarse a lo que el ‘profe’ quiere’.

“Voy a aportar mi granito de arena como siempre, sabiendo que ningún técnico te garantiza titularidad, pero confío en mí. Estoy contento de volver, aunque ya sabía que el contrato que firmé en Tolima era muy corto y no había posibilidades de quedarse”, indicó el mediocampista ‘escarlata’.

Por otra parte, se refirió a las ausencias notorias que tendrá Juan Carlos Osorio para el segundo semestre al no poder contar con Rafael Carrascal, Yesus Cabrera y una de sus joyas, Duván Vergara: “Son ciclos que se acaban; deseos de progresar de ellos. Esperemos que no hagan falta. Como personas lo harán, pero esperemos que en los futbolístico no sea así y los que hemos llegado podamos tapar ese hueco”.

Finalmente, Carlos Sierra da su razón de por qué no fue un jugador regular en el equipo del profesor Hernán Torres en el Deportes Tolima: “Yo me lesiono al cuarto partido. Lastimosamente tuve una lesión en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. Estaba de buena manera, había comenzado bien, incluso llegué a estar en el once ideal, pero no me pude recuperar. Con el profe Hernán Torres ya era titular, le había encontrado la idea de juego, pero me tocó recuperarme”.

Hay que decir que Juan Carlos Osorio y los jugadores de América se encuentran en la pretemporada para iniciar de la mejor manera las competiciones, donde deberán enfrentar el próximo martes 13 de julio al club brasileño Athletico Paranaense por los octavos de final de la Copa Sudamericana.