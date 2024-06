Casale reveló inéditos detalles del negocio Falcao - Millonarios: se supo todo

Desde hace unos días, los rumores han estado circulando intensamente sobre la posible llegada de Radamel Falcao García al Fútbol Profesional Colombiano, específicamente a Millonarios, el equipo de sus amores.

Después de su salida del Rayo Vallecano de España, donde no tuvo mucha regularidad, el máximo goleador en la historia de la Selección Colombia sueña con jugar en el equipo bogotano, un deseo que también comparten fervientemente los hinchas del club. La idea de ver a Falcao vistiendo la camiseta de Millonarios ha generado una oleada de especulaciones, especialmente porque los acercamientos entre ambas partes nunca habían sido tan concretos como ahora.

Novedades del negocio Falcao - Millonarios

En una reciente entrevista, Falcao expresó abiertamente su anhelo de jugar por primera vez en Colombia, y precisamente con Millonarios. Sin embargo, las declaraciones del periodista Antonio Casale, ferviente seguidor de Millonarios que sigue de cerca las novedades de su equipo, han añadido un nuevo matiz a esta posible transferencia.

En el streaming 'GraciasxVenir' del canal de Youtube de Antena 2, Casale brindó detalles inéditos sobre las negociaciones, revelando aspectos que podrían influir decisivamente en el futuro del delantero samario.

"Para mí no viene Falcao. Ayer se reunieron las partes, Millonarios le presentó la mejor oferta posible dentro de sus posibilidades, Falcao se llevó la oferta y el martes a medio día responde", afirmó Casale.

Esta revelación indica que, aunque las conversaciones están avanzadas, la decisión final aún no se ha tomado. Según Casale, la determinación de Falcao no dependerá exclusivamente de la oferta económica presentada por Millonarios. "Lorelei quiere que Falcao esté contento, los niños tienen a los abuelos y a sus tías. El asunto no es de plata, hay un asunto impositivo en torno al impuesto al patrimonio una vez comience a devengar ingresos ese impuesto se verá incrementado, mientras que si vive y declara en paraíso fiscal como sucede hasta ahora el asunto es diferente. Es más un asunto de contadores, de hablar con la familia, pero es un asunto muy complejo. Pienso que no va a venir".

Esta declaración de Casale pone en perspectiva la complejidad de las negociaciones. Más allá del ámbito deportivo, factores como la fiscalidad y la estabilidad familiar juegan un papel crucial en la decisión de Falcao. La mención del impuesto al patrimonio sugiere que, una vez que el delantero comience a recibir ingresos en Colombia, sus obligaciones fiscales aumentarán significativamente en comparación con su actual situación en un paraíso fiscal.

Casale también mencionó las facilidades logísticas que tendría Falcao en Bogotá. "Ellos tienen propiedades a las afueras de Bogotá, donde pueden vivir, la sede queda en el norte habría facilidad para los entrenamientos". Estas palabras sugieren que, en términos de infraestructura y comodidad, Millonarios podría ofrecer un entorno adecuado para Falcao y su familia. Sin embargo, la decisión final dependerá de un equilibrio entre las consideraciones profesionales y personales.

